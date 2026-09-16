La llegada de este paracaidista al Estadio Nacional no fue grabado el 15 de septiembre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra el salto de un paracaidista en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, supuestamente durante los desfiles patrios de 2026.
Sin embargo, la secuencia no corresponde a los desfiles patrios de este año. Las imágenes se mueven en internet al menos desde el 15 de septiembre de 2023 y corresponden a la celebración del 202 aniversario de la Independencia de Honduras.
“Viva Honduras”, dice la descripción de la entrada en TikTok que ha sido compartida más de 1,250 veces desde el 2 de septiembre.
Este año, el tradicional espectáculo de paracaidismo no formó parte de los desfiles patrios realizados el 15 de septiembre en el Estadio Nacional. El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) confirmó que la exhibición fue retirada de la programación oficial de este año.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, sin embargo, mantuvieron las demostraciones de salto libre durante las actividades de las fiestas patrias. Los espectáculos fueron trasladados al Campo Parada Marte y se realizaron los días 5 y 12 de septiembre, antes de la celebración del 15 de septiembre.
Video de 2023
LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa del video mediante la extensión de Google Chrome InVID-WeVerify, una herramienta que permite extraer diferentes fotogramas de una grabación para rastrearlos en internet.
Al realizar la búsqueda de los fotogramas, se localizaron varias publicaciones en TikTok con el mismo contenido, fechadas el 15 de septiembre de 2023.
Ese día, medios de comunicación reportaron un espectáculo de 15 paracaidistas en el Estadio Nacional. EL HERALDO documentó que los integrantes del equipo descendieron hasta el engramillado como parte de las actividades patrias.
Además, existen registros publicados el mismo 15 de septiembre de 2023 que muestran el desarrollo del espectáculo de paracaidismo en el Estadio Nacional.
La coincidencia de estos registros con los fotogramas rastreados permite establecer que las imágenes corresponden a las celebraciones patrias de 2023 y no a los desfiles de 2026.
Posible motivo
En 2025 dos integrantes del equipo de salto libre de las Fuerzas Armadas resultaron heridos durante las actividades patrias.
Uno de los paracaidistas impactó contra una estructura techada del Estadio Nacional, mientras que otro sufrió un fuerte aterrizaje sobre la cancha del recinto.
Uno de los militares continúa en proceso de rehabilitación debido a las lesiones sufridas durante aquel incidente. En el marco del 205 aniversario de la Independencia, fue reconocido por Nasry Asfura, presidente de la República, con un homenaje en el que se destacó su coraje, valor y trayectoria militar.
Sin embargo, las autoridades no detallaron si estos antecedentes influyeron directamente en la modificación del programa.
En conclusión, las imágenes no fueron captadas durante los desfiles patrios de 2026. El salto mostrado corresponde a las actividades patrias realizadas en 2023 en el Estadio Nacional.