Tegucigalpa, Honduras. Los casos de miasis causada por el gusano barrenador continúan en aumento en Honduras y ya se acercan a la cifra registrada durante todo 2025, según datos de la Secretaría de Salud. Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, informó que hasta la fecha se contabilizan 299 casos a nivel nacional, apenas uno menos que los 300 reportados durante todo el año pasado. “Nosotros tenemos registrados hasta la fecha de hoy 299 casos a nivel nacional de miasis”, explicó Mejía, quien advirtió que la cifra podría superar los casos acumulados durante 2025.

El departamento con mayor número de casos es Francisco Morazán, mientras que Cortés ocupa el segundo lugar. Le siguen Copán y, según la información proporcionada por el funcionario, el departamento de Yoro, cuya denominación conviene verificar antes de la publicación. Dentro de Francisco Morazán, el municipio del Distrito Central concentra la mayor cantidad de casos, de acuerdo con los datos de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias recomiendan a la población mantener cubiertas y limpias las heridas expuestas para reducir el riesgo de que la mosca del gusano barrenador deposite sus huevos en la piel. Mejía explicó que entre los grupos que han presentado mayor vulnerabilidad se encuentran personas que han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos, particularmente aquellas con complicaciones asociadas con la diabetes, como el pie diabético y las amputaciones.

El funcionario recomendó a los familiares de pacientes sometidos a cirugías mantener las heridas cubiertas, realizar la limpieza correspondiente y extremar las medidas de protección durante la recuperación. También pidió mantener cerradas, en la medida de lo posible, puertas y ventanas para evitar el contacto con la mosca, debido a que el insecto ya circula en la capital, según indicó. Otro grupo considerado vulnerable son las personas en situación de calle, especialmente adultos mayores que presentan lesiones en la piel y permanecen en zonas donde existe acumulación de basura. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han registrado tres muertes relacionadas con gusano barrenador en Honduras: dos en el Distrito Central y una en Olancho. La miasis es provocada por la infestación de tejidos por larvas de una mosca. Las larvas pueden desarrollarse en heridas abiertas, destruir tejido y generar complicaciones e infecciones que pueden requerir atención hospitalaria. “Así que recuerde cubrir cualquier herida expuesta y sobre todo hay que mantener esas ventanas, esas puertas cerradas porque la mosca está circulando en la capital del país”, reiteró el jefe de Vigilancia Epidemiológica.