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Miasis por gusano barrenador llega a 257 casos; estas son las zonas afectadas

Honduras suma 257 casos de miasis por gusano barrenador en 2026 y registra tres fallecimientos asociados con la enfermedad

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 14:08 -
  • David Zapata
Miasis por gusano barrenador llega a 257 casos; estas son las zonas afectadas

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia ante el aumento de casos de miasis por gusano barrenador en Honduras y recomiendan reforzar la higiene y el cuidado de las heridas.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Honduras acumula 257 casos de miasis asociados al gusano barrenador durante 2026, una cifra que se acerca a los 300 casos reportados en todo 2025, según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

¿Qué es la miasis y cómo puede causar la muerte?

El incremento mantiene bajo seguimiento a las autoridades sanitarias, que monitorean la evolución de la enfermedad ante la posibilidad de que el registro de este año supere al del período anterior.

Francisco Morazán concentra actualmente la mayor cantidad de casos, con especial incidencia en el Distrito Central. Le siguen los departamentos de Copán, El Paraíso y Olancho, informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

La Secretaría de Salud (Sesal) también reportó tres fallecimientos asociados con esta afección durante 2026. Las víctimas fueron dos mujeres y un hombre, todos mayores de 70 años.

Casos también aparecen en zonas urbanas

Aunque la miasis ha estado tradicionalmente relacionada con áreas rurales y agrícolas, las autoridades han identificado casos en sectores urbanos.

"Estamos viendo que los casos se están presentando en regiones urbanas y esto responde a múltiples factores", indicó Mejía.

Entre las condiciones que pueden aumentar el riesgo se encuentran las heridas expuestas, particularmente entre personas en situación de vulnerabilidad, y la acumulación inadecuada de desechos, que puede favorecer la presencia de moscas.

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La miasis se produce cuando una mosca deposita sus huevos en una herida abierta. Posteriormente, las larvas se desarrollan en los tejidos afectados, explicó Mejía.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las heridas cubiertas y brindarles atención y tratamiento oportunos para reducir el riesgo de infección y complicaciones.

Recomiendan reforzar prevención

La Sesal pidió a la población mantener medidas de higiene, proteger las heridas y acudir a los centros asistenciales cuando una lesión presente signos de infección o complicaciones.

Las autoridades recordaron que la enfermedad puede prevenirse con medidas básicas de cuidado y recomendaron prestar especial atención a los adultos mayores y a las personas en condición de vulnerabilidad.

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Redacción web
David Zapata

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