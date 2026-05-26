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Confirman la tercera muerte humana por gusano barrenador: suma 176 casos en 2026

Las autoridades sanitarias confirmaron la tercera muerte por miasis asociada al gusano barrenador en Honduras, donde ya se contabilizan 176 casos humanos en 2026

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 15:35 -
  • Agencia EFE
Confirman la tercera muerte humana por gusano barrenador: suma 176 casos en 2026

Una mujer de 85 años originaria de Olancho se convirtió en la tercera víctima mortal por complicaciones relacionadas con el gusano barrenador en Honduras.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este martes el fallecimiento de una tercera persona por complicaciones asociadas a la miasis por gusano barrenador, una enfermedad que ya suma 176 casos en humanos en lo que va de 2026.

La última víctima mortal es una mujer de 85 años procedente del departamento de Olancho, quien falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, informó a periodistas el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

Mejía, precisó que con este deceso ascienden a tres las muertes registradas en el país por esta causa.

Intensifican vigilancia por más de 4,200 casos de gusano barrenador en animales en Honduras

Las dos primeras víctimas fueron un hombre de 77 años y una mujer de 74, ambos residentes en la capital hondureña.

Honduras, que había sido declarada libre de la enfermedad en 1996, acumula 176 contagios en personas este año, indicó el funcionario, quien advirtió que al ritmo actual se podrían superar los 300 casos contabilizados en 2025, año en el que se registró el primer caso humano el 6 de febrero, en un hombre de Catacamas, Olancho.

Ante el repunte de la enfermedad, Mejía instó a la población a mantener una estricta vigilancia sobre los adultos mayores y a asegurar que cualquier tipo de herida expuesta sea cubierta de inmediato con una gasa protectora para evitar el contacto con el vector.

¿Qué es la miasis y cómo puede causar la muerte?

La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Pocas horas después de la puesta, las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas, pérdida de función en las zonas afectadas y, en casos graves, la muerte.

Su tratamiento requiere la extracción manual o quirúrgica de los parásitos y cuidados locales para prevenir infecciones secundarias.

Honduras reporta más de 3 mil casos de gusano barrenador en animales y casi 200 en humanos

Además de los contagios en humanos, Honduras registra cerca de 5.000 casos de gusano barrenador en animales, con una mayor incidencia en el ganado bovino, según datos difundidos por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).

La presencia del gusano barrenador en animales fue confirmada en septiembre de 2024, lo que llevó a la declaración de emergencia sanitaria en la nación centroamericana.

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Agencia EFE
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