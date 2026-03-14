Intensifican vigilancia por más de 4,200 casos de gusano barrenador en animales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Las medidas son ejecutadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

Las autoridades del sector agropecuario mantienen en marcha una serie de acciones para frenar el avance del gusano barrenador del ganado en el país, luego de registrarse miles de casos en animales en diferentes regiones del territorio nacional.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente se contabilizan más de 4,200 diagnósticos de esta enfermedad, lo que ha llevado a reforzar las labores de monitoreo sanitario, así como las jornadas de capacitación dirigidas a productores.

Según explicó el director de Senasa, Rafael Rodríguez, las brigadas de trabajo continúan desplegadas en campo con el objetivo de contener la propagación de la plaga y disminuir sus efectos en el sector ganadero.

“Actualmente tenemos un reporte de alrededor de 4,200 casos de gusano barrenador que hemos diagnosticado. Continuamos con todas las acciones en campo, como campañas de capacitación y concienciación dirigidas a productores para que sean apoyo en el control del gusano barrenador del ganado”, señaló.

Como parte del plan de control, las autoridades instalaron cuatro corrales de inspección en puntos considerados estratégicos, donde se registra una alta movilización de animales.

En estos lugares, técnicos realizan revisiones individuales al ganado para detectar posibles infestaciones y evitar que animales afectados sean trasladados hacia otras zonas del país.

“Estos corrales nos apoyan a inspeccionar uno por uno los animales para evitar que se movilicen animales con gusaneras. Esto ha tenido gran impacto en el país porque evita trasladar la enfermedad de una zona a otra”, explicó Rodríguez.

Paralelamente, el gobierno continúa con la entrega de kits para el control del gusano barrenador, los cuales contienen diversos productos utilizados para tratar heridas y eliminar las larvas que provoca la enfermedad.

“Seguimos entregando kits para el control del gusano barrenador con productos en spray, polvo, crema y líquido, lo que ayuda a los ganaderos a aplicar tratamientos y mitigar los impactos que está teniendo esta enfermedad en el sector productivo”, indicó el funcionario.

Las autoridades también advirtieron que esta infestación no se limita únicamente al ganado, ya que puede presentarse en otros animales, incluidos perros y gatos.