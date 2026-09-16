Desbordamiento del río Helado afecta a 75 familias en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Al menos 75 familias, integradas por 275 personas, resultaron afectadas por una inundación provocada por el desbordamiento del río Helado en el sector de Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, tras las fuertes lluvias registradas desde la noche anterior.

Maynor Cáceres, subcomisionado departamental de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que entre las personas afectadas se contabilizan 95 niños, 77 hombres y 103 mujeres.

De acuerdo con el funcionario, Copceco, la alcaldía, el Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas realizan labores de limpieza y atención a las familias damnificadas.

“Tenemos listado el levantamiento, hicimos un conjunto con los bomberos, con la fuerza armada, el patronato y con la alcaldía, para que no haya personas afectadas”, explicó Cáceres.

Desbordamiento del río Helado

Las lluvias comenzaron alrededor de las 8:00 de la noche, según los pobladores. Posteriormente, el nivel del río Helado aumentó hasta provocar inundaciones en las viviendas del sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cáceres explicó que varios árboles cayeron en la zona del puente y obstruyeron el paso del agua, lo que habría provocado que el caudal se acumulara y posteriormente se desbordara.

“En la parte principal del puente se cayó un árbol, ese mismo árbol con las mismas hojas hizo un tapón con el puente, entonces toda el agua se almacenó y salió por esta parte de abajo del río”, detalló el subcomisionado de Copeco. Los pobladores reportaron que el agua alcanzó aproximadamente medio metro en algunas viviendas y hasta un metro en otras áreas. La inundación ocurrió durante la noche y obligó a varias familias a salir rápidamente de sus casas, algunas sin poder rescatar sus pertenencias. Camas, muebles y otros artículos quedaron cubiertos de lodo y agua. Los afectados realizan ahora labores de limpieza con apoyo de las autoridades y vecinos. Norma Araceli Gable, una de las pobladoras afectadas, relató que el agua llegó hasta sus rodillas dentro de la vivienda. “En lo que yo me levanté de mi cama, ya el río ya estaba subido y me llevaba las rodillas y ya mis hijos empezaron a llorar, a gritar”, contó. Según doña Norma Gable, en la vivienda residen alrededor de 10 personas y varias de sus pertenencias quedaron dañadas por la inundación.

Copeco habilita albergue

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, las autoridades habilitaron un albergue en el centro comunal ubicado en una zona considerada fuera de peligro. Cáceres indicó que el espacio contará con colchonetas, frazadas, alimentación y artículos de aseo para las personas que decidan trasladarse temporalmente.

“Estamos esperando lluvias. Es opcional, pero estamos dando un consenso a la población que busquen el albergue, que ahí van a estar con condiciones más dignas”, señaló. Hasta el momento, las familias afectadas permanecen en sus viviendas para rescatar y limpiar lo que quedó de sus pertenencias. Las autoridades les han recomendado considerar el traslado al albergue mientras continúan las labores de limpieza.

Retiran árboles para evitar otra inundación

Copeco, la alcaldía, los bomberos y elementos de las Fuerzas Armadas trabajan en la remoción de los árboles y otros obstáculos acumulados en el cauce del río Helado.