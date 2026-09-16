Vaguada dejará lluvia en varias regiones de Honduras este miércoles

San Pedro Sula. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas este miércoles 16 de septiembre por la influencia de una vaguada en superficie, fenómeno que favorecerá abundante nubosidad y la presencia de lluvias y chubascos débiles y dispersos en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán de manera aislada en diferentes regiones, mientras que el suroccidente y el sur del país mantendrán condiciones mayormente secas. Los acumulados de lluvia previstos variarán según la zona, con los mayores registros estimados en Gracias a Dios, donde podrían alcanzar los 30 milímetros.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 32 grados Celsius. En Tegucigalpa se espera una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C, mientras que en El Paraíso se pronostican temperaturas de entre 30 °C y 20 °C. En Francisco Morazán se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 18 °C. Para Gracias a Dios se estima una máxima de 31 °C y una mínima de 26 °C, mientras que Intibucá tendrá el registro más bajo, con 23 °C como máxima y 16 °C como mínima.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/GioxrAZSwn — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 16, 2026

En Islas de la Bahía las temperaturas llegarán hasta los 31 °C, con una mínima de 27 °C. En La Paz, por su parte, se pronostica una máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse