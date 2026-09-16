  1. Inicio
  2. · Honduras

Vaguada dejará lluvia en varias regiones de Honduras este miércoles

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 07:30 -
  • Henning García
Vaguada dejará lluvia en varias regiones de Honduras este miércoles

Fotografía de archivo de un día nublado en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Fotografía: Estalin Irías

San Pedro Sula. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas este miércoles 16 de septiembre por la influencia de una vaguada en superficie, fenómeno que favorecerá abundante nubosidad y la presencia de lluvias y chubascos débiles y dispersos en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán de manera aislada en diferentes regiones, mientras que el suroccidente y el sur del país mantendrán condiciones mayormente secas. Los acumulados de lluvia previstos variarán según la zona, con los mayores registros estimados en Gracias a Dios, donde podrían alcanzar los 30 milímetros.

El Anacahuite, el árbol que ha visto crecer a generaciones en San Nicolás

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 32 grados Celsius. En Tegucigalpa se espera una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C, mientras que en El Paraíso se pronostican temperaturas de entre 30 °C y 20 °C.

En Francisco Morazán se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 18 °C. Para Gracias a Dios se estima una máxima de 31 °C y una mínima de 26 °C, mientras que Intibucá tendrá el registro más bajo, con 23 °C como máxima y 16 °C como mínima.

En Islas de la Bahía las temperaturas llegarán hasta los 31 °C, con una mínima de 27 °C. En La Paz, por su parte, se pronostica una máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C.

Más de cinco horas sin luz este miércoles 16 de septiembre en Honduras

Respecto a las condiciones marítimas, tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca presentarán oleajes de entre 1 y 3 pies de altura.

El pronóstico también establece que el Sol saldrá a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:03 de la tarde. Para este miércoles, además, se registra la fase de luna nueva.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Henning García
Henning García
Periodista

Licenciado en Periodismo por la Unah y maestrante de Periodismo Digital (Universidad La Rioja, España). Desde 2021 redacta en las secciones Honduras, Sucesos y Mundo para LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias