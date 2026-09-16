China urge a Irán y EEUU a retomar el acuerdo de paz y reabrir Ormuz lo antes posible

Wang se reunió hoy en Pekín con su homólogo iraní, Abás Araqchí, ante quien pidió a las dos partes que "reconstruyan el mecanismo de negociación sobre la base del consenso alcanzado hasta ahora y lleven a cabo consultas sustantivas sobre las cuestiones de interés de cada parte", DF32041516informó la Cancillería china en un comunicado.

Washington, Estados Unidos. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi , exhortó este miércoles a Irán y EE.UU. a que ejerzan contención, retomen cuanto antes el Memorando de Entendimiento de Islamabad para avanzar hacia la paz y hagan lo necesario para reabrir "cuanto antes" el estrecho de Ormuz.

El jefe de la diplomacia china alentó a Irán y a EE.UU. a mantener la racionalidad y subrayó que el país asiático apoya asimismo el diálogo entre Irán y otros países del Golfo, y que ambas partes "salvaguarden de forma constructiva los intereses compartidos de la región", indica la nota oficial.

Wang afirmó que la prolongación continuada del conflicto "no responde al interés común de las partes implicadas ni al de la comunidad internacional".

La visita de Araqchí, de un solo día, ocurre en un momento de tensión en Oriente Medio después de que el país persa rechazase negociar con Estados Unidos hasta que se cumplan sus condiciones y a pocos días de que el presidente chino, Xi Jinping, se vea en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

También instó a todas las partes a adoptar medidas eficaces para reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz, mantener seguras las vías marítimas internacionales, y salvaguardar la estabilidad del transporte internacional de energía y de las cadenas de producción y suministro.

China no desea que las tensiones regionales se extiendan aún más hacia Yemen y el mar Rojo, apuntó el ministro, quien pidió a las partes que se abstengan de acciones que compliquen aún más la situación y resuelvan los problemas mediante el diálogo.

La visita de Araqchí a Pekín, donde ya estuvo en mayo, es la segunda que realiza al país asiático desde el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero pasado.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baghaei, indicó por su parte que los ministros abordaron también las relaciones bilaterales y "los principales asuntos regionales e internacionales".

El encuentro coincide con la celebración en Pekín del Foro Xiangshan, principal evento chino de diplomacia militar, en el que un alto representante castrense iraní acusó hoy a Estados Unidos e Israel de violar la soberanía de Irán y de agravar la crisis de seguridad en Oriente Medio.

La cita en la capital china llega en un momento de incertidumbre en el conflicto, después de que Irán afirmara el martes que no negociará con Washington hasta que se cumplan las condiciones acordadas en el documento firmado por ambos en Islamabad en junio, en reacción a la disposición al diálogo manifestada poco antes por Trump.

El domingo, Araqchí ya había reclamado que EE.UU. regrese a sus "compromisos estipulados en el Memorando de Islamabad", firmado bajo mediación de Pakistán, como condición para reabrir Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Desde el estallido del conflicto, el gigante asiático ha abogado por una solución negociada, ha hecho reiterados llamamientos al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes, y ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pidiendo respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos.