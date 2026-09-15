ONG señala al régimen de Ortega por el atentado a un exmiembro de la Contra en Costa Rica

Nicaragua. El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua acusó este martes al Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo de estar detrás del atentado contra Reinaldo Picado Miranda, exmiembro de la Contra nicaragüense y conocido como 'comandante Omar', quien resultó herido de bala el lunes en San José por desconocidos. "El caso de Reinaldo Picado es un hecho de represión transnacional, no es un caso aislado", enfatizó el abogado del colectivo, el nicaragüense exiliado Salvador Marenco, en un audio enviado a los medios. El letrado explicó que el 'comandante Omar', quien permanece en Costa Rica como refugiado, "ha sido una persona perseguida históricamente por parte del régimen de Ortega y Murillo y pedida en extradición" por Nicaragua, donde se le acusa de la muerte de una oficial y un civil.

Marenco dijo que el colectivo ha documentado "más de doscientos casos de represión transnacional contra personas nicaragüenses en los últimos años" y advirtió de que “el régimen de Ortega y Murillo sigue representando un peligro para la seguridad de la región”. Por ello, en nombre de esa ONG solicitó la protección integral para las personas refugiadas en Costa Rica y justicia para las víctimas, al tiempo que pidió "a la comunidad internacional acciones concretas y contundentes contra un régimen criminal que sigue persiguiendo a un pueblo tanto dentro como fuera de Nicaragua". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Picado Miranda recibió tres disparos y fue trasladado a un hospital de San José, donde se recupera bajo el resguardo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN). El opositor sufrió el atentado mientras remodelaba una propiedad en San José. Hasta allí llegaron dos hombres a bordo de un vehículo que intentaron ingresar en el inmueble y, al no lograrlo, dispararon desde el corredor y lo impactaron al menos en tres ocasiones, de acuerdo con la UEN.