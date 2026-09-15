Muere Dulce María tras someterse a un procedimiento estético en México

De acuerdo con la denuncia presentada por su hijo, Didier González, Dulce María acudió el pasado 27 de agosto a una primera consulta en un establecimiento ubicado sobre la avenida Patriotismo. La familia asegura que pagó por adelantado 80 mil pesos por el tratamiento.

Ciudad de México. Dulce María García, de 35 años, murió luego de someterse a un procedimiento estético en un inmueble de la colonia Del Valle, en Ciudad de México. La mujer tenía previsto casarse en diciembre con su prometido, según relató su familia.

Posteriormente, la mujer fue citada en un inmueble de la colonia Del Valle para realizarse el procedimiento. El 11 de septiembre acudió acompañada de su prometido, quien permaneció en el lugar mientras se desarrollaba la intervención.

Horas después, según el relato de su hijo, la familia recibió una llamada en la que le solicitaron acudir al inmueble debido a que no les permitían ver a Dulce María. De acuerdo con la denuncia, las personas que habían realizado el procedimiento se retiraron del lugar sin brindar mayores explicaciones.

Ante la situación, otro médico que no pertenecía al establecimiento ingresó al inmueble para revisar a la mujer y la encontró sin vida. La familia fue informada de que Dulce María había sufrido una pérdida importante de sangre y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

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Sin embargo, la causa oficial de muerte deberá establecerse mediante los estudios forenses y demás peritajes que realicen las autoridades encargadas de la investigación.

El cuerpo de Dulce María fue retirado poco después de las 7:00 de la noche por personal del Servicio Médico Forense. Posteriormente, las autoridades colocaron sellos de clausura y aseguraron el inmueble.

El caso es investigado por las autoridades mexicanas ante la posibilidad de que se haya cometido el delito de homicidio culposo, además de otras causas que pudieran determinarse durante las diligencias.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas y tampoco se ha informado públicamente quién realizó el procedimiento estético al que se sometió la mujer.

La familia de Dulce María exige que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió su muerte y que se determinen las posibles responsabilidades.

La mujer, de 35 años, esperaba cumplir en diciembre uno de sus mayores sueños: llegar al altar junto a su prometido. Ahora, sus familiares esperan respuestas sobre lo ocurrido durante el procedimiento que terminó con su vida.