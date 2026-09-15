Jessica Torres fue asesinada a tiros por su expareja dentro de su vivienda

De acuerdo con información preliminar y testimonios de familiares, el ataque habría sido perpetrado por su expareja, Andy Delgado Brey, de 32 años, de origen cubano, quien posteriormente murió tras quitarse la vida luego de la llegada de agentes policiales al lugar.

Miami, Estados Unidos. La nicaragüense Jessica Torres Aguirre , de 36 años, murió tras ser atacada a tiros durante la madrugada del sábado 12 de septiembre dentro de su vivienda, ubicada en el sector de La Pequeña Habana, en Miami.

Las circunstancias exactas del crimen y el posible móvil permanecen bajo investigación de las autoridades estadounidenses.

Según el relato familiar, cerca de las 6:00 de la mañana Delgado Brey habría llegado a la vivienda y comenzó a disparar. En ese momento se encontraban en el inmueble las dos hijas de Jessica, una adolescente de 13 años y una niña de 2 años.

También estaban Juan Carlos González, padre de la hija mayor y actual pareja de Jessica, y un amigo de la familia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Jessica murió en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. González recibió más de siete impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece hospitalizado en condición crítica.

La adolescente de 13 años también resultó herida, aunque los reportes iniciales señalan que su lesión sería de carácter menor. La niña de dos años, en cambio, resultó ilesa durante el ataque.

Familiares de Jessica aseguraron que ella había decidido terminar su relación con Delgado Brey y posteriormente retomó su vínculo con González. También relataron que la mujer les había manifestado previamente que supuestamente se sentía acosada por su expareja.

Mirna del Carmen Aguirre, madre de Jessica, recordó que habló con su hija apenas unas horas antes del ataque, sin imaginar que aquella conversación sería la última.

“Yo me siento muy orgullosa de mi hija y aún no puedo creer cómo me la quitó ese hombre. Mi niña era alegre, luchona, trabajadora”, expresó la madre.

Mirna también afirmó que Jessica le había contado que su expareja supuestamente no la dejaba en paz e incluso habría pronunciado una amenaza.

Esta versión corresponde al relato de la familia y, hasta ahora, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades como el móvil del ataque.

La tragedia dejó a dos niñas sin su madre y a una familia nicaragüense enfrentando las consecuencias de un hecho violento ocurrido en Estados Unidos.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Jessica han solicitado apoyo económico para poder repatriar sus restos a Nicaragua.

Por su parte, allegados de Juan Carlos González realizan gestiones para cubrir los gastos médicos derivados de las graves heridas que sufrió durante el ataque.