Migrante nicaragüense es ultimada en Texas; acusan a su primo por el crimen

Texas, Estados Unidos. Una mujer nicaragüense, identificada como Marjuri Martin, murió durante la madrugada del domingo en la ciudad de Fort Worth, Texas, Estados Unidos, en un caso por el que fue detenido su primo, Jaykel Vanegas Martínez, de 21 años. Martin era originaria de Sandy Bay Sirpi, en el Caribe Sur de Nicaragua, y se encontraba residiendo en Estados Unidos. Su muerte es investigada por las autoridades de Fort Worth.

De acuerdo con los reportes del caso, agentes policiales acudieron a un apartamento alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de recibir una alerta relacionada con una persona herida. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Marjuri Martin gravemente herida. La mujer fue atendida tras el ataque, pero debido a la gravedad de sus lesiones perdió la vida.