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Migrante nicaragüense es ultimada en Texas; acusan a su primo por el crimen

Horas después del hecho, las autoridades localizaron y detuvieron a Jaykel Vanegas Martínez, quien fue señalado en relación con la muerte de su prima y enfrenta un cargo de asesinato

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 11:05 -
  • Redacción La Prensa
Migrante nicaragüense es ultimada en Texas; acusan a su primo por el crimen

De acuerdo con los reportes del caso, agentes policiales acudieron a un apartamento alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de recibir una alerta relacionada con una persona herida.

Texas, Estados Unidos. Una mujer nicaragüense, identificada como Marjuri Martin, murió durante la madrugada del domingo en la ciudad de Fort Worth, Texas, Estados Unidos, en un caso por el que fue detenido su primo, Jaykel Vanegas Martínez, de 21 años.

Martin era originaria de Sandy Bay Sirpi, en el Caribe Sur de Nicaragua, y se encontraba residiendo en Estados Unidos. Su muerte es investigada por las autoridades de Fort Worth.

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De acuerdo con los reportes del caso, agentes policiales acudieron a un apartamento alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de recibir una alerta relacionada con una persona herida.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Marjuri Martin gravemente herida. La mujer fue atendida tras el ataque, pero debido a la gravedad de sus lesiones perdió la vida.

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Horas después del hecho, las autoridades localizaron y detuvieron a Jaykel Vanegas Martínez, quien fue señalado en relación con la muerte de su prima y enfrenta un cargo de asesinato.

Documentos relacionados con el caso, citados en los reportes, señalan que el joven habría realizado declaraciones a las autoridades sobre lo ocurrido antes del ataque.

La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial.

Familiares de Marjuri han señalado que la mujer había recibido a su primo en su vivienda y que lo ayudaba con alimentos, ropa y otras necesidades.

Vanegas Martínez permanece bajo el proceso judicial correspondiente por el cargo que enfrenta, mientras las autoridades de Fort Worth continúan recopilando información y evidencias para esclarecer la muerte de la mujer nicaragüense.

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