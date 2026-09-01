Ley para migrantes retornados sigue sin aplicarse por falta de reglamento

Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, declaró que la ampliación de los beneficios y la creación de la Ventanilla Única del Retorno tienen como objetivo evitar trámites engorrosos.Umaña explicó que para estar vigente la ampliación se debe esperar su publicación en La Gaceta, pero señaló que la ley aprobada en mayo ya estaba vigente y que se debía esperar la elaboración del reglamento para comenzar a ponerla en práctica.“Esta ley es para el hondureño que venga de cualquier país del mundo retornado a Honduras, que demuestre que vivió en ese país por mucho tiempo y retorne, no que estuvo temporal, estarán sujetos a investigación y habrá multas para quienes mientan”, aseveró.Mientras las instituciones responsables concluyen el reglamento y realizan las adecuaciones necesarias para su aplicación, los migrantes retornados continúan a la espera de acceder a los beneficios fiscales establecidos en la ley. Honduras registra más de 30,900 migrantes retornados entre enero y agosto de 2026, según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM).