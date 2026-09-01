Identifican a conductor de mototaxi asesinado en Nueva Arcadia, Copán

Nueva Arcadia, Copán. William Alexander Cáceres Castro, de 27 años, murió ayer lunes tras un ataque registrado en la comunidad de Quebrada Seca, municipio de Nueva Arcadia, Copán. Cáceres Castro se dedicaba a trabajar como conductor de mototaxi y residía en el barrio Buenos Aires, en La Entrada, Copán.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido seguido por varios individuos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El seguimiento habría continuado hasta un sector cercano a un potrero, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida del joven. Cáceres Castro era originario de Tela, departamento de Atlántida, y desde hace algún tiempo residía en el municipio de Nueva Arcadia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse