Identifican a conductor de mototaxi asesinado en Nueva Arcadia, Copán

Nueva Arcadia, Copán. William Alexander Cáceres Castro, de 27 años, murió ayer lunes tras un ataque registrado en la comunidad de Quebrada Seca, municipio de Nueva Arcadia, Copán.
Cáceres Castro se dedicaba a trabajar como conductor de mototaxi y residía en el barrio Buenos Aires, en La Entrada, Copán.
De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido seguido por varios individuos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.
El seguimiento habría continuado hasta un sector cercano a un potrero, donde ocurrió el ataque que terminó con la vida del joven.
Cáceres Castro era originario de Tela, departamento de Atlántida, y desde hace algún tiempo residía en el municipio de Nueva Arcadia.
Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Los agentes encargados de la investigación recopilaron elementos y evidencias que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el que el joven habría sido seguido por los individuos que se desplazaban en la motocicleta.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a las personas involucradas y determinar las responsabilidades correspondientes.