El engaño del ramo de rosas: problemas pasionales, principal hipótesis del asesinato de Winiker Galeas

Al llegar al punto pactado, los agresores la emboscaron y le dispararon a quemarropa con una pistola, causándole la muerte de forma instantánea y dejando el arreglo floral cerca del cadáver. Ambos sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para que respondan por el delito de asesinato en perjuicio de la joven capitalina.