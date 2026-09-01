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El engaño del ramo de rosas: problemas pasionales, principal hipótesis del asesinato de Winiker Galeas

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a una supuesta pareja de pandilleros que operaba desde un falso centro de masajes, señalados como los ejecutores del asesinato

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 07:37 -
  • Redacción La Prensa
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la captura de dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 vinculados directamente al atroz asesinato de la joven Winiker Elena Galeas Alvarado (29); asimismo, reveló detalles del ataque.
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El crimen ocurrió el pasado viernes 28 de agosto en horas de la tarde a la altura de la colonia La Vega, de Tegucigalpa, y fue planificado con un macabro engaño.
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Los sospechosos, una mujer de 32 años y un hombre de 37, cayeron mediante un allanamiento ejecutado por la DPI y el Departamento de Femicidios y Delitos Contra la Vida en una vivienda de la capital.
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De acuerdo con las autoridades policiales, el inmueble funcionaba bajo la fachada de un centro de masajes, pero las investigaciones confirmaron que realmente servía como centro de operaciones y guarida para la Pandilla 18.
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Según las autoridades policiales, los detenidos son presuntos integrantes de la pandilla 18. Además, agregan que el hombre tiene antecedentes criminales por robo de vehículos, portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
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Las indagaciones técnicas y científicas revelaron el macabro móvil detrás del asesinato. Según la principal hipótesis investigativa, el crimen responde a problemas pasionales, trama con la que los criminales lograron tenderle una trampa mortal a la víctima.
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Los antisociales citaron a Winiker Galea en el puente de la Vía Rápida usando como anzuelo un ramo de flores, asegurándole engañosamente que se lo enviaba su pareja sentimental.

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Al llegar al punto pactado, los agresores la emboscaron y le dispararon a quemarropa con una pistola, causándole la muerte de forma instantánea y dejando el arreglo floral cerca del cadáver. Ambos sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para que respondan por el delito de asesinato en perjuicio de la joven capitalina.
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A través de videos forenses y peritajes, se identificó el vehículo utilizado por la pareja de los supuestos pandilleros para movilizarse y cometer el ataque armado. Durante la captura, a los imputados se les decomisó dicho automóvil y el arma de fuego que presuntamente habrían usado en el asesinato.
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La policía continúa las diligencias para determinar si existen otros miembros de la estructura criminal involucrados en la autoría intelectual del hecho. Esta publicación de la Policía, un día después del asesinato, muestra a la víctima junto al primer sospechoso detenido.
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