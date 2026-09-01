EN VIVO cierre del mercado de fichajes: Bombazos en Barcelona y Real Madrid

Madrid, España.

Este martes 1 de septiembre de 2026 llega a su fin el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa, poniendo punto final a semanas de negociaciones, rumores, ofertas millonarias y movimientos de última hora. Los grandes clubes del Viejo Continente apuran las horas para completar sus plantillas y cerrar aquellas operaciones que todavía permanecen abiertas.

MINUTO A MINUTO

Sorpresa: El mediocampista mexicano Erik Lira ya había presentado los exámenes médicos y firmado su contrato con el AS Monaco, pero el club francés no pudo liberar un cupo de jugador extranjero y se ha caído su fichaje. El azteca tendrá que seguir en el Cruz Azul

ATENCIÓN: Fabrizio Romano informa de que el volante Dani Ceballos es nuevo jugador del Betis. El mediocampista fue dado de baja en Real Madrid ya que no entraba en los planes de Mourinho.

Pape Matar Sarr ya es de la Juventus. El club italiano hizo oficial la llegada del centrocampista senegalés.

El delantero hondureño Keyrol Figueroa es nuevo jugador del Port Vale de la League Two de Inglaterra, equivalente a la cuarta división. Llega en calidad de préstamo por parte del Liverpool. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Como anunció este martes a menos de una hora del cierre de mercado de fichajes en Italia la incorporación del delantero Moise Kean, procedente del Fiorentina, en calidad de cedido y con una obligación de compra al término de la temporada.

El Chelsea confirmó este martes la venta del delantero español Marc Guiu al RB Leipzig alemán por 14,6 millones de libras (17 millones de euros).

Se va del Barcelona: El centrocampista Marc Casadó se marchará cedido al RC Deportivo de La Coruña en una cesión simple.

El Real Madrid ha contactado con los agentes de Manu Koné en las últimas horas. Mourinho es un enamorado absoluto del jugador, pero el francés ha rechazado la propuesta del conjunto blanco.

El Mónaco ha rechazado la segunda oferta que han hecho en Chelsea por Lamine Camara, de 50 millones de euros.

El Manchester City ha protagonizado uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes al concretar la incorporación del argentino Enzo Fernández por una cifra cercana a los 146 millones de euros. El conjunto inglés apostó fuerte por el centrocampista y realizó un enorme desembolso económico para hacerse con sus servicios, en una operación que sacude por completo el panorama del fútbol europeo.

El Real Madrid cedió al canterano Manuel Ángel de 22 años para jugar con el Fulham, en una operación que rondó los 9.2 millones de dólares.

El Al Ittihad ha acordado el trato para fichar al centrocampista colombiano Richard Ríos.

Informa Fabrizio Romano que el defensor uruguayo José Giménez deja al Atlético de Madrid y jugará en el Deportivo de La Coruña.

Ya es oficial, Harvey Elliott jugará en el Valencia.. El conjunto de Mestalla ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool para incorporar a Harvey Elliott, que jugará cedido durante la presente temporada para reforzar la parcela de ataque de los valencianistas.

El Trabzonspor de Mohamed Salah ha anunciado hoy la destitución de Fatih Tekke, que asumió el cargo en marzo de 2025 y ha estado al frente del equipo en 62 partidos

El FC Barcelona hizo oficial el fichaje del atacante brasileño Gabriel Jesús, quien llega procedente del Arsenal.