Kilmar Peña le responde a portero y hace confesión sobre su llegada al Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Kilmar Peña vive un momento dulce con Olimpia. El delantero, que llegó al club entre críticas y dudas de parte de la afición, ha respondido con goles decisivos en los últimos dos partidos, convirtiéndose en el hombre que rescató al equipo cuando los resultados parecían complicarse: “Gracias a Dios se me han dado las oportunidades de gol y primeramente Dios, que vengan más”, afirmó en conferencia de prensa previo al partido ante Platense. Uno de los temas que más llamó la atención fue su respuesta a las declaraciones de Denovan Torres, quien había señalado que en un equipo grande como Olimpia todo es más fácil y que cualquiera puede ser campeón. Peña, que conoce al guardameta, fue contundente al hablar desde su experiencia: “Creo que es igual en todos los equipos. Lo único que cambia son los uniformes. En todos lados se tiene que correr y se tiene que sudar”.

Kilmar también habló de la presión de competir por un puesto en un plantel lleno de jugadores experimentados y de la responsabilidad que representa jugar para el equipo más laureado del fútbol hondureño: “Siempre te exigen títulos para ganar partidos. Es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando arriba”, expresó.

Además, destacó el papel de la afición olimpista como un factor determinante para levantar al equipo en momentos complicados: “Eso es lo que nos da ese empuje para sacar los resultados que muchas veces parece que están en contra”.

CONFERENCIA DE PRENSA DE KILMAR PEÑA

El técnico de Motagua, Javier López, ha dicho que envidia la confianza en Olimpia. ¿Cómo ves la confianza en Olimpia desde que llegaste? ¿Cómo está la tuya con los goles que has marcado? Y luego, ¿qué opinas del Platense, el rival de turno esta semana?

Sabemos que los partidos que nos toca enfrentar son difíciles. Las oportunidades que nos tocan, como decía el profesor Javier, siempre tratamos de, cuando hay oportunidad, concretarlas, y las que quedan, concretarlas. Y bueno, con respecto al Platense, un rival muy difícil. Un rival muy difícil; se sabe que es un equipo que va a luchar. El partido pasado tuvo su primera victoria y ellos van a tratar de hacer un partido difícil. Y bueno, primeramente, nosotros podemos sacar ese resultado que es importante para pelear la punta del torneo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Te has convertido prácticamente en el salvador del Olimpia, en los dos últimos partidos, al rescate de estos duelos. ¿Cómo te has sentido? ¿Te libera un poco la presión? ¿Cómo lo has tomado en este momento?

Contento. Se sabía que aquí en Olimpia es un equipo que te exige mucho. Bueno, yo venía anotando el campeonato pasado y se sabía que en Olimpia te exigen mucho. Gracias a Dios se me han dado las oportunidades de gol y bueno, primeramente Dios, que vengan más. Tú que conoces bien a Denovan Torres, mencionaba en una entrevista que en un equipo grande como Olimpia todo es más fácil y que cualquiera puede ser campeón. Tú que ahora estás aquí en Olimpia, venido de la UPN, un equipo de menos estatus, ¿qué puedes opinar al respecto sobre estas declaraciones? ¿Es tan fácil realmente estar en Olimpia, como lo menciona él?

No, creo que es igual en todos los equipos. Lo único que cambia son los uniformes. Pero en todos lados se tiene que correr, se tiene que sudar, como dice la camiseta. Y bueno, nosotros tratamos de siempre aprovechar los partidos que nos tocan. Y bueno, Olimpia aquí, como se dice, Olimpia es Olimpia. Y siempre el resultado se saca porque tiene esa casta. ¿Qué conoces de Platense? Ya te tocó enfrentarlo cuando estabas en Lobos, ahora desde la camisa de Olimpia. Cuéntanos de este equipo que apenas ha sumado su primer triunfo en la jornada anterior. ¿Qué conocen de Platense?

Es un equipo que está bien dirigido. Yo estuve con el profesor Raúl Cáceres y es un equipo que está bien dirigido. Aunque son jugadores que corren mucho, bueno, la verdad que nosotros pensamos en nosotros, en hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, esperemos que las cosas se den para el partido del jueves, que creo que será muy difícil también. Porque, bueno, todos los partidos son difíciles, pero el que viene siempre es difícil y esperemos sacar un resultado positivo. Lo hablábamos hace unas semanas, lo duro que fue la gente con vos cuando te contrataron y decían "Qué viene a hacer Kilmar a Olimpia". Hoy has salvado a Olimpia dos veces, como decía el colega, de no perder. ¿Cómo te sientes después de tanta crítica y que ahora empieza la gente a decir: "Nos habíamos equivocado. Kilmar no es tan malo, es bueno para Olimpia"? ¿Cómo vas sintiendo esto, el cambio de la percepción de la gente? Y vos, ¿cómo te vas sintiendo en Olimpia a medida que metes goles?

Bueno, me he sentido bien aquí en el equipo. Como decía antes, la gente tiene derecho a opinar, a decir lo que ellos piensan. Y bueno, yo me había centrado, me estoy centrando en mi trabajo, en trabajar fuerte para que la cosa salga bien y poder ayudar al equipo.

¿Cómo han vivido esto, que en los últimos dos partidos les ha tocado rescatar los partidos en los últimos minutos, en estas dos ocasiones con gol tuyo? ¿Cómo han vivido esto, sabiendo que para Olimpia es obligación ganar?

Cada partido que pasa, todos los partidos son difíciles. En el caso de Olancho, en este caso de Estrella Roja, son equipos que juegan muy bien a la pelota. Y bueno, nosotros como equipo siempre tratamos de hacer las cosas bien. En este caso, bueno, no se nos dio el gane, pero pudimos sacar un resultado que nos tiene ahí arriba. Y bueno, a pensar en el siguiente partido, que es Platense. Nosotros vemos de afuera un equipo que, como decía Javier López, pelea tres y mete dos o tres de tres. ¿Pero qué hay de diferente en el Olimpia? Ya estuviste en Lobos. ¿Qué es lo que se vive acá? ¿Cómo se les da esa seguridad? ¿Se pasa de jerarquía por los jugadores que tienen más experiencia o quizás el entrenador? ¿Qué hay de diferencia?

Aquí es igual a otros equipos, creo. Se tiene que correr, se tiene que correr. Creo que la única diferencia es que la afición es una de las más grandes y eso que nos empuja. En cada partido siempre está la afición apoyándonos. Y eso es lo que nos da ese empuje para sacar los resultados que muchas veces parece que están en contra, pero siempre vamos con ese ímpetu y con esas ganas de sacar un buen resultado. Y bueno, gracias a Dios se han podido sacar los resultados que han estado. Se dice que es más fácil en Olimpia todo, pero tú que estás dentro del equipo, ¿cómo se vive la competencia interna por los puestos para ser titular en cada partido? La presión que tú vives y también la exigencia que hay en este equipo. ¿Tú crees que esto más bien podría ser algo un poco más bien complicado? Más que fácil, complicado para cada jugador que está en esta institución. La presión porque títulos que no se ganan en Olimpia es una presión complicada.

En Olimpia siempre está eso de la presión. Siempre te exigen títulos para ganar partidos. Es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando arriba. Y bueno, en el caso de mis compañeros, pues claro, Arboleda, Benguché, son jugadores que han estado ahí, que han peleado finales, que han sido campeones y goleadores en este club. Es difícil, pero me centro en trabajar bien. En hacer las cosas bien. Espero que en los siguientes partidos se nos dé el gane. Y que siempre sigamos peleando en los primeros lugares.