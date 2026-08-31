Bombazos en Platense: Tres jugadores nuevos dejan al equipo y se conoce la razón

Los Tiburones del Platense tienen los reflectores de la Liga Nacional y no precisamente por su primer triunfo en la Liga Nacional ante el Independiente (2-1) sino porque en los últimos días le dieron de baja a tres de sus futbolistas.
Los primeros dos fueron los chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate, quienes se reportaron como refuerzos de cara al torneo Apertura 2026-27. Los dos mediocampistas habían despertado molestias desde la jornada 3 ante Génesis, donde fueron goleados 3-0.
Según lo conocido por este medio de comunicación dentro del cuerpo técnico y directiva no estaban satisfechos con el nivel demostrado para ser extranjeros y es por eso que decidieron rescindir su contrato, aduciendo bajo rendimiento.
Pacheco solo jugó un partido, mientras que Gárete disputó 3 en este campeonato. Ambos fueron despedidos a mitad de la semana pasada.
André Orellana también se fue
André Orellana es el tercer jugador separado del Platense. El defensor de 24 años tomó la decisión de hacerse a un lado porque no se sentía bien físicamente y le comunicó a Raúl Cáceres que prefería recuperarse bien de una lesión que venía arrastrando en su rodilla y volver cuando estuviera al 100%.
El polifundional futbolista solo jugó un encuentro ante el Génesis FC, cuando se esperaba que se convirtiera en un referente en la zaga central del Platense, pero el destino decidió que la realidad fuera diferente.