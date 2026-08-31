Bombazos en Platense: Tres jugadores nuevos dejan al equipo y se conoce la razón

Puerto Cortés, Honduras.

Los Tiburones del Platense tienen los reflectores de la Liga Nacional y no precisamente por su primer triunfo en la Liga Nacional ante el Independiente (2-1) sino porque en los últimos días le dieron de baja a tres de sus futbolistas.

Los primeros dos fueron los chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate, quienes se reportaron como refuerzos de cara al torneo Apertura 2026-27. Los dos mediocampistas habían despertado molestias desde la jornada 3 ante Génesis, donde fueron goleados 3-0.

Según lo conocido por este medio de comunicación dentro del cuerpo técnico y directiva no estaban satisfechos con el nivel demostrado para ser extranjeros y es por eso que decidieron rescindir su contrato, aduciendo bajo rendimiento.

Pacheco solo jugó un partido, mientras que Gárete disputó 3 en este campeonato. Ambos fueron despedidos a mitad de la semana pasada.