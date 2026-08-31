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Bombazos en Platense: Tres jugadores nuevos dejan al equipo y se conoce la razón

Los tres futbolistas habían llegado como parte de la renovación de la plantilla y representaban apuestas para fortalecer al Platense.

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 18:12 -
  • Mario Jafeth Moreno
Bombazos en Platense: Tres jugadores nuevos dejan al equipo y se conoce la razón

Raúl Cáceres es el entrenador del Platense y ha estado contra las cuerdas.
Puerto Cortés, Honduras.

Los Tiburones del Platense tienen los reflectores de la Liga Nacional y no precisamente por su primer triunfo en la Liga Nacional ante el Independiente (2-1) sino porque en los últimos días le dieron de baja a tres de sus futbolistas.

Los primeros dos fueron los chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate, quienes se reportaron como refuerzos de cara al torneo Apertura 2026-27. Los dos mediocampistas habían despertado molestias desde la jornada 3 ante Génesis, donde fueron goleados 3-0.

Según lo conocido por este medio de comunicación dentro del cuerpo técnico y directiva no estaban satisfechos con el nivel demostrado para ser extranjeros y es por eso que decidieron rescindir su contrato, aduciendo bajo rendimiento.

Pacheco solo jugó un partido, mientras que Gárete disputó 3 en este campeonato. Ambos fueron despedidos a mitad de la semana pasada.

Los jugadores chilenos del Platense se fueron del equipo.

Los jugadores chilenos del Platense se fueron del equipo.

 (Foto Rigoberto Rivera Facebook.)

André Orellana también se fue

André Orellana es el tercer jugador separado del Platense. El defensor de 24 años tomó la decisión de hacerse a un lado porque no se sentía bien físicamente y le comunicó a Raúl Cáceres que prefería recuperarse bien de una lesión que venía arrastrando en su rodilla y volver cuando estuviera al 100%.

El polifundional futbolista solo jugó un encuentro ante el Génesis FC, cuando se esperaba que se convirtiera en un referente en la zaga central del Platense, pero el destino decidió que la realidad fuera diferente.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

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