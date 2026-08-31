¿A qué hora viene la luz? Esto causa el prolongado apagón que afecta a SPS y zona norte

San Pedro Sula, Honduras. Los apagones que tienen sin energía eléctrica varios puntos de San Pedro Sula y la zona norte, y que comenzaron a sentirse desde alrededor de la 1:00 de la tarde de este lunes forman parte de un problema que trasciende las fallas locales: el Centro Nacional de Despacho (CND) confirmó que existen severas indisponibilidades en la generación térmica que obligaron a ordenar interrupciones temporales para proteger el sistema eléctrico nacional.

Usuarios de diferentes puntos de la ciudad reportaron interrupciones desde primeras horas de la tarde. Posteriormente, el CND informó oficialmente que aplicaría un Programa de Contingencias con requerimientos de alivio de carga, aunque estableció como horario estimado de las suspensiones entre las 3:30 y las 6:00 de la tarde.

“Debido a severas indisponibilidades en la generación térmica en arrendamiento y mantenimientos forzados, es necesario requerimientos de alivio de carga para la protección de la infraestructura del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, explicó el organismo a través de redes sociales.

La medida significa que parte de los apagones no responde a mantenimientos programados, sino a la necesidad de reducir temporalmente la demanda conectada ante las limitaciones existentes para abastecer el sistema. Según trascendió, no hay combustible para las plantas de alquiler.

En San Pedro Sula y alrededores, el CND identificó ocho subestaciones cuyos circuitos serían afectados: Morazán, Estadio, Bermejo, Río Nance, Circunvalación, Calpules, Alsthom y Centro. En conjunto, el comunicado menciona 13 circuitos sujetos a las interrupciones, lo que afecta varios sectores de San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte.

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La situación adquiere especial relevancia para la zona norte. El valle de Sula concentra aproximadamente el 53% del consumo de energía eléctrica suministrada por la Enee, mientras la demanda de la región crece alrededor de 5% anual. Empresarios han advertido que las constantes interrupciones siguen afectando la producción.

El problema ocurre además en momentos en que el sistema eléctrico muestra cambios en su matriz de abastecimiento. Durante el primer semestre de 2026, la oferta eléctrica nacional alcanzó 6,468 GWh, 1.6% más que en igual período de 2025; sin embargo, la generación hidroeléctrica disminuyó 9.7%, mientras la producción con combustibles fósiles aumentó 6.9% y las compras en el Mercado Eléctrico Regional crecieron 2.9%.