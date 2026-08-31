Del Cartel del Atlántico eran los 1,240 kilos de cocaína incautados en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras. Las indagaciones de la Policía establecen que el cargamento de cocaína incautado el 29 de agosto en El Progreso, Yoro, pertenecía al Cartel del Atlántico. Los tres detenidos, identificados como Wilfredo Serrano, de 63 años; Javier Eduardo Flores Amador, de 27; y Saúl Jonathan Alvarado López, de 40, son supuestamente parte de esa organización criminal, según lo informado por las autoridades. Las averiguaciones de los cuerpos antidrogas y de inteligencia indican que el cargamento del alcaloide iba dirigido al Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

Según las indagaciones, la cocaína procedía de Colombia, donde el Cartel del Atlántico tendría conexiones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. El 29 de agosto, en horas de la mañana, en la carretera CA-13, en las inmediaciones de El Progreso, Yoro, agentes policiales interceptaron un camión tipo cisterna debido a sospechas de que transportaba droga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La acción policial fue desarrollada mediante labores de vigilancia, seguimiento e investigación realizadas por agentes especializados de la Policía Nacional.