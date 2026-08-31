Pichichi Liga Española: Raphinha da golpe a Mbappé y Yamal marcó doblete; la tabla

Apenas van 3 jornadas de la Liga Española y la pelea por el 'Pichichi' ha comenzado con todo: varios dobletes y así marcha la tabla de goleadores.
14. Rodrigo Riquelme (Real Betis) -- El español anotó en sus primeros dos encuentros y lleva 2 tantos tras el arranque de la temporada.
13. Mariano (Alavés) -- El exjugador del Real Madrid también comenzó de la mejor manera y lleva 2 anotaciones en el arranque.
12. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella del Barcelona se estreno este lunes ante el Rayo Vallecano y ya comienza la temporada con sus 2 anotaciones.
11. Ante Budimir (Osasuna) -- El croata quiere ser protagonista en la pelea por el Pichichi y marcó en sus últimos 2 juegos ante el Celta de Vigo y Getafe. Lleva 2 tantos.
10. Roger Brugué (Levante) -- El español se destapó con doblete el pasado sábado en el triunfo ante Real Betis (5-2). Comienza de la mejor temporada con 2 goles.
9. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés está siendo protagonista en este inicio de temporada y ya lleva 2 goles. Anotó en la goleada 4-0 al Málaga.
8. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El marroquí se destapó con triplete en el triunfo de su equipo ante el Elche (3-2) el pasado viernes.
7. Roberto Fernández (Espanyol) -- El delantero español se estrenó en su debut ante Levante con doblete y en la jornada 3 le marcó a la Real Sociedad. Lleva 3 tantos tras tres fechas en la Liga Española.
6. Fermín López (FC Barcelona) -- El español se destapó con doblete en su debut y en la segunda fecha volvió a marcar. Se fue en blanco en esta jornada 3 y se queda con sus 3 anotaciones.
5. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- El español anotó doblete este lunes ante el Barcelona y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 3 dianas en el inicio de la temporada.
4. Pierre Emerick Aubameyang (Deportivo) -- Ha tenido un gran comienzo en la Liga Española y este domingo anotó en el triunfo ante Valencia (3-1). Lleva 3 anotaciones.
3. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- El español se destapó con doblete ante el Sevilla (1-3) y escala en la tabla con sus 3 anotaciones.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés ya empieza a imponer autoridad en la lucha por el Pichichi y este domingo marcó un nuevo tanto ante el Málaga. Ya lleva 4 anotaciones tras 3 jornadas.
1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño sigue imparable y este lunes anotó un doblete en el triunfo ante el Rayo Vallecano. Baja a Mbappé y lidera en el 'Pichichi' con 5 anotaciones.