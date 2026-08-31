Capturan a otro sospechoso por la muerte de Winiker Galeas en La Vega de Tegucigalpa

El crimen ocurrió el viernes en horas de la tarde, específicamente en el carril que conduce hacia el anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia La Vega. En ese punto quedó tendido el cuerpo de la víctima.

La detención se ejecutó durante la mañana en la colonia La Campaña, en la capital, tres días después del crimen. La mujer se suma al primer sospechoso capturado el domingo, ambos vinculados por las autoridades con la muerte de la joven.

Tegucigalpa, Honduras . La Policía Nacional capturó este lunes 31 de agosto a una mujer y a otro joven señalados como sospechosos de participar en la muerte violenta de Winiker Elena Galeas Alvarado, ocurrida el viernes anterior en la vía rápida de la colonia La Vega de Tegucigalpa.

Según versiones preliminares, varias personas que se transportaban en un vehículo habrían abordado a Galeas Alvarado y posteriormente le dispararon. Tras el ataque, los responsables habrían dejado un ramo de rosas y una tarjeta junto al cuerpo.

Como parte de las investigaciones, las autoridades policiales localizaron el vehículo que presuntamente habría sido utilizado para cometer el crimen, además de un arma de fuego que estaría relacionada con el hecho.

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La Policía también indicó que cuenta con elementos de prueba que permitirían establecer la participación de los dos sospechosos. Sin embargo, hasta ahora no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el ataque.

El cuerpo de la joven fue trasladado esa misma tarde a la morgue capitalina. De acuerdo con la información preliminar, presentaba un disparo en la cabeza, lesión que habría provocado su muerte de manera inmediata.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, que causó conmoción entre los capitalinos por la forma en que fue asesinada la joven. Las autoridades deberán ampliar la información sobre el caso y determinar el grado de participación de los dos detenidos.