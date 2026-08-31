Educación espera a 30,000 personas en desfile del 15 septiembre en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Más de 90 centros educativos e instituciones comunitarias participarán en los desfiles para conmemorar las fiestas patria en Cortés, confirmó Rafael Rodríguez, director departamental de Educación.

Las autoridades afinan los últimos detalles logísticos y de seguridad para las actividades cívicas que se desarrollarán durante septiembre, en el marco de los 205 años de independencia de Honduras.

Rodríguez informó que ya se realizó el sorteo para establecer el orden en que participarán los colegios durante el desfile del 15 de septiembre, una de las principales actividades de la celebración en San Pedro Sula.

“Contamos con una inscripción firme que supera las 90 delegaciones entre prebásica, básica y media. Estamos coordinando todos los aspectos logísticos y de seguridad para que la niñez, la juventud y las familias disfruten de una verdadera fiesta nacional”, manifestó.

El desfile del 15 de septiembre partirá desde Diario LA PRENSA y finalizará en el estadio general Francisco Morazán, recorrido que durante décadas ha sido utilizado para la celebración y que es ampliamente conocido por los sampedranos.