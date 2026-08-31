Educación espera a 30,000 personas en desfile del 15 septiembre en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Más de 90 centros educativos e instituciones comunitarias participarán en los desfiles para conmemorar las fiestas patria en Cortés, confirmó Rafael Rodríguez, director departamental de Educación.
Las autoridades afinan los últimos detalles logísticos y de seguridad para las actividades cívicas que se desarrollarán durante septiembre, en el marco de los 205 años de independencia de Honduras.
Rodríguez informó que ya se realizó el sorteo para establecer el orden en que participarán los colegios durante el desfile del 15 de septiembre, una de las principales actividades de la celebración en San Pedro Sula.
“Contamos con una inscripción firme que supera las 90 delegaciones entre prebásica, básica y media. Estamos coordinando todos los aspectos logísticos y de seguridad para que la niñez, la juventud y las familias disfruten de una verdadera fiesta nacional”, manifestó.
El desfile del 15 de septiembre partirá desde Diario LA PRENSA y finalizará en el estadio general Francisco Morazán, recorrido que durante décadas ha sido utilizado para la celebración y que es ampliamente conocido por los sampedranos.
Rodríguez manifestó que esperan alrededor de 30,000 personas durante el desfile del 15 de septiembre, una celebración que los sampedranos acostumbran disfrutar y para la que muchos ya tienen sus espacios reservados.
La celebración también contará con participación internacional. Dos bandas invitadas procedentes de Colombia llegarán a Honduras el 12 de septiembre para formar parte de las actividades patrias.
De acuerdo con Rodríguez, las agrupaciones extranjeras participarán tanto en la apertura como en el cierre de la jornada del 15 de septiembre.
El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) tendrá a su cargo el cierre del desfile sampedrano.
Las autoridades educativas también recordaron algunas disposiciones para los centros participantes. Entre ellas se encuentra que la vestimenta de las palillonas y pomponeras debe mantener criterios de respeto y evitar prendas demasiado cortas.
Asimismo, se mantiene la prohibición de interpretar reguetón con las bandas de guerra durante los desfiles.
Rodríguez aseguró que estas disposiciones fueron socializadas con los directores de los centros educativos y que existe colaboración para garantizar el cumplimiento de las normas.
Las actividades oficiales en San Pedro Sula comenzarán con los actos relacionados con la Bandera Nacional. Las autoridades municipales y educativas tienen programadas actividades cívicas durante los primeros días de septiembre, que marcarán el inicio de las celebraciones por el aniversario de la independencia.
Con la participación de decenas de centros educativos, delegaciones comunitarias y bandas nacionales e internacionales, San Pedro Sula se prepara para una de las jornadas cívicas más concurridas del calendario nacional.