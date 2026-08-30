Ni Navidad garantiza alivio a las mipymes: caída de ventas los "asfixia"

San Pedro Sula, Honduras. La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) atraviesa una de sus etapas más difíciles ante la reducción de las ventas y la falta de acceso a financiamiento, una situación que mantiene en alerta a los emprendedores del Valle de Sula. Uno de los principales detonantes de las bajas ventas, aseguran, es la competencia con grandes negocios que han llegado al país. Victorino Carranza, representante de la Mipyme en la zona norte, informó que a fin de buscar una solución a la problemática, el gremio trabaja en un proyecto dirigido para el del valle de Sula, con el objetivo de gestionar financiamiento y plantear alternativas ante la "competencia de productos importados, particularmente los provenientes de China".

Carranza señaló que las ventas de los pequeños negocios han disminuido hasta en un 80%, mientras el sector continúa a la espera de respuestas por parte del poder Ejecutivo y Legislativo. “Bajo todos esos conceptos de una realidad concreta y las estadísticas que indican que nosotros que favorecemos el producto interno bruto de Honduras, no tenemos una respuesta aún por parte del poder Ejecutivo y Legislativo ”, manifestó Carranza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con la finalidad de mejorara la solución, explicó que se tiene prevista una reunión con Tomás Zambrano presidente del Congreso Nacional, para presentar una propuesta y exponer la situación que enfrenta el sector. “Ya tenemos la fecha para hablar con el señor Tomás Zambrano, donde llevamos un proyecto para todas las Mipymes del Valle de Sula. Una de las principales solicitudes del sector es la apertura de líneas de crédito que permitirá a los pequeños negocios mantenerse operativos, generar empleo y recuperar su capacidad productiva", dijo.​​​​​​

Ingreso de producto internacional

Carranza estimó que cada microempresa necesita alrededor de L500,000 en financiamiento, mientras que las medianas empresas requieren entre L5 millones y L10 millones o más, dependiendo de su capacidad y actividad económica. Según el dirigente, el financiamiento permitiría reactivar negocios y proteger millas de empleos que dependen de las Mipymes.

Además de la caída general de las ventas, los empresarios señalan el ingreso de productos provenientes de China como uno de los factores que más ha afectado a los pequeños comerciantes. Carranza relató que recientemente realizó una encuesta entre comerciantes de la tercera avenida de San Pedro Sula y encontró un alto nivel de preocupación debido a la competencia de productos importados. “Hicimos una encuesta la semana anterior en la tercera avenida y absolutamente todos están desesperados y preocupados, porque la venta del producto terminado de los chinos nos ha afectado grandemente y consideramos que si no hay apoyo financiero, va a ser la lápida de la micro y pequeña empresa”, afirmó. El empresario también cuestionó las condiciones tributarias bajo las cuales ingresan algunos productos importados, al considerar que representan una desventaja para los negocios nacionales. “Es lo más doloroso ver que ellos no pagan Impuesto Sobre la Venta, Impuesto Sobre la Renta, impuesto de importaciones, no pagan absolutamente nada porque entra con las exoneraciones, de las cuales estamos exigiendo siempre que sean compartidas con la micro, pequeña y mediana empresa”, señaló.

Baja demanda en fechas especiales

El representante empresarial también manifestó que observan con preocupación las próximas temporadas de mayor consumo, entre ellas las actividades relacionadas con el 15 de septiembre y las ventas de Navidad, ya que al haber producto proveniente del exterior y a precios bastante bajos, las ventas del productor hondureño se verán afectadas. "Anteriormente, las festividades representaban una oportunidad importante para recuperar ingresos. Sin embargo, la situación ha cambiado debido a la competencia de productos importados. Antes era una gran alternativa, de uno a 10, un 7%. Nosotros nos beneficiamos, estábamos unos seis meses tranquilos porque estábamos al día y pagamos algunas cosas adelantadas. Hoy no", explicó.