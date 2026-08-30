Capturan a "El Enano", supuesto distribuidor de la MS-13, en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Un operativo terminó con la captura de un hombre señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), en la colonia Reinel Fúnez de la capital hondureña. El sospechoso fue identificado como Josué Miguel Garay Martínez, de 26 años, conocido dentro de la estructura criminal con el alias de "El Enano". De acuerdo con el reporte policial, el detenido tendría la función de "ranflero" dentro de la organización delictiva.

Las autoridades indicaron que Garay Martínez era objeto de labores de seguimiento debido a que presuntamente estaría involucrado en la comercialización y distribución de sustancias ilícitas en distintos puntos de ese sector de Tegucigalpa. La detención se concretó durante una operación de vigilancia ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), quienes desarrollaban acciones focalizadas para identificar y detener a personas vinculadas con actividades de narcomenudeo. Durante la intervención, los policías encontraron varias bolsas plásticas transparentes que contenían un polvo blanco, presuntamente cocaína. También fueron localizadas varias piedras de una sustancia que se presume sería crack, aparentemente preparadas para su distribución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse