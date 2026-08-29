Capturan a hombre señalado de intentar quitarle la vida a su esposa e hija en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. Un hombre de 76 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado preliminarmente por su participacón en el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa, en pierjuicio de su pareja de hogar de 70 años y su hija de 51 años.
El hecho ocurrió el viernes 28 de agosto en una vivienda de la colonia Australia, en Comayagüela, Distrito Central, según las diligencias realizadas por las autoridades.
De acuerdo con la información recabada durante la investigación, el sospechoso habría utilizado un machete para atacar a su pareja, quien resultó herida en el rostro. Posteriormente, presuntamente agredió a su hija, quien consiguió salir de la vivienda y pedir auxilio en la vía pública.
La situación fue reportada por vecinos del sector al Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras el incidente, el hombre habría abandonado el lugar, mientras las dos mujeres eran auxiliadas y trasladadas por particulares a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.
Tras conocer el caso, investigadores de la DPI se trasladaron al sitio para efectuar las diligencias correspondientes, recopilar indicios y establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.
Como parte de las acciones de búsqueda y seguimiento, los agentes localizaron al hombre y procedieron con su detención, al ser señalado como presunto responsable de los hechos.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con el expediente investigativo, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido en la legislación hondureña.