Capturan a hombre señalado de intentar quitarle la vida a su esposa e hija en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. Un hombre de 76 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado preliminarmente por su participacón en el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa, en pierjuicio de su pareja de hogar de 70 años y su hija de 51 años.

El hecho ocurrió el viernes 28 de agosto en una vivienda de la colonia Australia, en Comayagüela, Distrito Central, según las diligencias realizadas por las autoridades.

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, el sospechoso habría utilizado un machete para atacar a su pareja, quien resultó herida en el rostro. Posteriormente, presuntamente agredió a su hija, quien consiguió salir de la vivienda y pedir auxilio en la vía pública.