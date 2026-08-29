Capturan a alias La Marbella tras allanamiento en Lempira

La detenida fue identificada como Mirza Esperanza Rápalo Zelaya, de 53 años, conocida con el alias de La Marbella, quien fue arrestada en una vivienda ubicada en el barrio San José, donde se desarrolló la operación con una orden judicial.

Lempira, Honduras. Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en conjunto con otras direcciones de la Policía Nacional, capturaron este sábado a una mujer señalada por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas durante un allanamiento ejecutado en el municipio de Belén, Lempira.

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia de la Policía Nacional, Rápalo Zelaya sería integrante de una estructura dedicada al microtráfico de drogas en diferentes sectores de Belén. Las autoridades sostienen que la sospechosa tendría aproximadamente cuatro años de dedicarse a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Uno de los señalamientos más relevantes en su contra es que presuntamente utilizaba a menores de edad como intermediarios para realizar entregas y comercializar las sustancias estupefacientes en el municipio.

Durante el allanamiento, los agentes realizaron una inspección de la vivienda y un registro personal a la sospechosa, procedimiento mediante el cual localizaron varios indicios que serán incorporados a la investigación.

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Entre lo decomisado se contabilizan 81 gramos de supuesta cocaína, además de una cantidad de dinero en efectivo que, según las autoridades, estaría relacionada con la presunta venta de drogas.

Asimismo, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, dispositivos que podrían ser sometidos a los análisis correspondientes como parte de las investigaciones para determinar posibles contactos y actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes.

La Policía Nacional indicó que alias La Marbella es originaria de Trinidad, Santa Bárbara, y que ya contaba con antecedentes penales. Según el reporte policial, en 2007 fue capturada en Santa Bárbara por el delito de robo.

Tras finalizar el operativo, la mujer fue trasladada bajo custodia policial y quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

La detenida fue remitida a la Fiscalía Local de Gracias, Lempira, donde se seguirá el procedimiento establecido en la legislación hondureña por el supuesto delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para establecer el alcance de la presunta red de microtráfico y determinar si existen otras personas involucradas en la distribución de sustancias ilícitas en el municipio de Belén.