Condenan a cuatro integrantes de la Pandilla 18 capturados en operativo en SPS

Los condenados fueron identificados como Keisi Antonio Murcia Villanueva, alias KF; Denzel Mauricio Hernández Reyes, alias Bellaco; Jean Carlos Josué Ortiz González, alias Tete; y Javier Enrique Mejía, alias Chuchuy.

San Pedro Sula, Cortés. La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal emitió este sábado un fallo condenatorio contra cuatro integrantes de la estructura criminal pandilla 18 , quienes fueron declarados culpables por su participación en varios delitos.

De acuerdo con el fallo judicial, los cuatro individuos fueron encontrados culpables por el delito de tráfico de drogas, así como por asociación para delinquir en calidad de integrantes de la estructura criminal.

Asimismo, el tribunal los declaró responsables por atentado agravado contra miembros de la Policía Nacional y por el porte ilegal de armas de fuego prohibidas y permitidas, delitos por los que deberán permanecer privados de libertad.

Los cuatro hombres fueron capturados durante un operativo de alto impacto ejecutado el 4 de marzo de 2025 en la colonia Miguel Ángel Pavón, en San Pedro Sula, Cortés.

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Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad interceptaron a los sospechosos y, según el reporte de las autoridades, les decomisaron una considerable cantidad de supuestas sustancias ilícitas.

Además de las drogas, durante el operativo se les encontró un arsenal compuesto por armas de fuego de uso prohibido y permitido, junto con sus respectivos cargadores y municiones, elementos que posteriormente fueron incorporados al proceso judicial.

La investigación estableció que los cuatro acusados tendrían vínculos con la Pandilla 18 y que habrían participado en actividades delictivas relacionadas con la estructura criminal.

Tras la emisión del fallo condenatorio, el tribunal determinó que los cuatro deberán cumplir su condena privados de libertad en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

No obstante, la cantidad exacta de años que deberán permanecer en prisión todavía será determinada por el tribunal en la siguiente etapa del proceso.

Para el 7 de septiembre de 2026 quedó programada la audiencia de individualización de la pena, en la que se establecerá la condena correspondiente para cada uno de los ahora declarados culpables.

Según la información proporcionada por las autoridades, los cuatro podrían enfrentar penas superiores a los 20 años de prisión, tomando en cuenta los delitos por los que fueron encontrados culpables.