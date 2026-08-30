Identifican a taxista y supuesto pasajero muertos tras ataque en El Porvenir

Atlántida, Honduras. Dos personas murieron la noche del sábado en el sector del puente La Pólvora, El Porvenir, Atlántida, tras un presunto asalto a un taxi, según informes preliminares.

El conductor del taxi fue identificado como Marlon Noel Alonso, de 31 años, quien residía en la aldea El Gancho, El Porvenir.

De acuerdo con la información preliminar, Alonso resultó gravemente herido durante el ataque, pero logró conducir hasta la posta policial de López Bonito en busca de ayuda.