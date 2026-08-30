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Identifican a taxista y supuesto pasajero muertos tras ataque en El Porvenir

El taxista habría conducido herido hasta una posta policial antes de morir tras el ataque, mientras que el cuerpo del supuesto pasajero quedó tendido en el sector del puente La Pólvora, en El Porvenir

Identifican a taxista y supuesto pasajero muertos tras ataque en El Porvenir

Investigan ataque a taxi que dejó dos personas muertas en El Porvenir.

Atlántida, Honduras. Dos personas murieron la noche del sábado en el sector del puente La Pólvora, El Porvenir, Atlántida, tras un presunto asalto a un taxi, según informes preliminares.

El conductor del taxi fue identificado como Marlon Noel Alonso, de 31 años, quien residía en la aldea El Gancho, El Porvenir.

De acuerdo con la información preliminar, Alonso resultó gravemente herido durante el ataque, pero logró conducir hasta la posta policial de López Bonito en busca de ayuda.

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Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el taxista perdió la vida cuando se encontraba en las instalaciones policiales.

La segunda víctima fue identificada como Elvin Noe Alvarado Rivas. Su cuerpo quedó sin vida en el lugar donde ocurrió el ataque, en las inmediaciones del puente La Pólvora.

De manera preliminar, se investiga si Alvarado Rivas era pasajero de la unidad de transporte. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si tenía alguna relación con los hechos.

En el lugar, las autoridades encontraron una rueda de motocicleta, la cual fue incorporada a las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer si tiene alguna relación con lo ocurrido minutos antes.

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Las circunstancias en las que ocurrió el ataque y el posible móvil del mismo permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Redacción La Prensa
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