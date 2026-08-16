Hallan muertos a dos taxistas VIP en Tegucigalpa; eran tío y sobrino

Tegucigalpa, Honduras.

Una carrera de transporte privado terminó en tragedia luego de que dos hombres fueran encontrados sin vida la madrugada de este domingo dentro de un turismo en las inmediaciones de la rotonda de entrada a la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Jeyson Rigoberto Meléndez y Esteban Aarón Salvador Amador, de 19 años. De acuerdo con la información inicial, ambos eran familiares y tenían una relación de tío y sobrino. Los dos hombres trabajaban como taxistas VIP. Según los primeros datos recabados, se encontraban en la colonia Jardines del Carrizal cuando habrían recibido una solicitud para trasladar a pasajeros hasta la colonia Las Torres.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que ambos pudieron haber sido privados de su libertad durante el trayecto y posteriormente llevados hasta otro sector de la capital. Los cuerpos fueron localizados dentro del carro, específicamente en el asiento trasero. Uno de los hombres se encontraba sobre el otro, según los primeros reportes conocidos sobre la escena. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ambos presentaban aparentes signos de violencia y tenían un lazo alrededor del cuello, un elemento que forma parte de las primeras evidencias observadas por las autoridades en el lugar. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente el motivo del doble homicidio ni quiénes estarían detrás del crimen. Las autoridades deberán avanzar con las investigaciones para determinar qué ocurrió desde el momento en que los hombres recibieron la supuesta solicitud de servicio. La escena fue acordonada para permitir el trabajo de los equipos encargados de realizar las primeras diligencias. Las autoridades también deberán establecer si el vehículo fue utilizado durante todo el recorrido o si los hombres fueron trasladados posteriormente hasta el sitio donde fueron encontrados.