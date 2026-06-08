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Menor entró a “El Infiernito”, zona controlada por pandillas en Nueva Suyapa y fue asesinado

Un joven de 16 años fue asesinado a balazos en la colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, tras ser perseguido por varios minutos en una zona controlada por pandillas

Menor entró a “El Infiernito”, zona controlada por pandillas en Nueva Suyapa y fue asesinado

Foto en vida de Joel Alexander Álvarez Uclés (16 años).
Tegucigalpa, Honduras

Un joven fue asesinado a balazos la noche del domingo en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, luego de ser perseguido por varios minutos en un sector controlado por estructuras criminales.

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La víctima fue identificada como Joel Alexander Álvarez Uclés (16 años), quien residía en la misma colonia donde perdió la vida tras ser alcanzado por sus atacantes.

De acuerdo con información preliminar, el adolescente habría ingresado a un área dominada por pandilleros, lo que habría generado la reacción de los criminales que operan en la zona.

Joel Alexander intentó huir del ataque, pero fue perseguido hasta el sector conocido como “El Infiernito”, donde finalmente fue alcanzado y acribillado a disparos.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Al llegar al lugar, una patrulla policial encontró al joven ya sin vida, tendido sobre el borde de la calle.

Minutos después, familiares llegaron a la escena del crimen y protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al confirmar la muerte del adolescente.

El cuerpo del menor presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax y el brazo izquierdo, según el reporte preliminar.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver en horas de la madrugada y trasladaron el cuerpo a la morgue del Ministerio Público para la autopsia correspondiente, mientras continúan las investigaciones del caso.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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