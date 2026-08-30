Oficios tradicionales resisten al paso del tiempo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Entre máquinas, herramientas, telas, cuero y madera, los oficios tradicionales todavía forman parte de la vida cotidiana de San Pedro Sula. En pequeños talleres, decenas de artesanos continúan utilizando sus manos para transformar materias primas en prendas, calzado y piezas elaboradas de manera artesanal. Para muchos de ellos, el oficio representa mucho más que una tradición, es su principal fuente de ingresos y el sustento de sus familias. La sastrería, ebanistería y zapatería son algunos de los rubros que todavía resisten en la zona norte, mientras nuevos emprendimientos, principalmente liderados por mujeres, también mantienen vigente la elaboración de trajes típicos, vestidos y prendas personalizadas. Sin embargo, los artesanos enfrentan un desafío que se repite en distintos talleres: el poco interés de las nuevas generaciones por aprender y continuar con estos oficios. Con 38 años de experiencia, Yolani, de Artesanías y Suvenires Yoli, ha dedicado buena parte de su vida a la confección de trajes típicos hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Desde el emblemático Mercado Guamilito, la artesana ha convertido su trabajo en una forma de preservar elementos de la identidad cultural del país. Cada prenda requiere tiempo, dedicación y conocimiento adquirido durante décadas.

Su trabajo forma parte de la diversidad de oficios que todavía se encuentran en este tradicional centro comercial sampedrano. La fabricación artesanal de calzado también enfrenta los cambios del mercado. La llegada masiva de productos importados ha reducido la participación de los talleres locales, pero algunos zapateros continúan apostando por la calidad y el trabajo hecho a mano. Adalberto Fuentes, quien acumula 45 años de trayectoria, asegura que, aunque la cantidad de personas dedicadas al oficio ha disminuido, todavía existe demanda para el calzado elaborado localmente. Los artesanos deben competir con productos importados, especialmente los procedentes de Panamá, pero mantienen sus talleres gracias a los clientes que valoran la calidad y el trabajo personalizado.

Las fiestas patrias representan una de las temporadas de mayor actividad para los zapateros artesanales.

La elaboración de botas para las palillonas genera pedidos que permiten a los talleres tener un respiro durante septiembre y mantener activa la producción. José Giménez, artesano de la zona, explica que algunos encargos superan los 200 pares de calzado. “Trabajamos con pedidos desde los 200 pares en adelante. Aunque las ventas generales para varios compañeros han disminuido durante el año, de momento hay trabajo gracias a la demanda de las botas”, expresó Giménez. La temporada representa una oportunidad para los artesanos, aunque reconocen que la demanda durante el resto del año es más limitada.

Un oficio que busca quién lo continúe

El futuro de estos oficios depende, en buena medida, de que exista relevo generacional. Muchos maestros han aprendido sus técnicas durante décadas y enfrentan la dificultad de encontrar jóvenes interesados en continuar con la tradición. Aun así, los talleres permanecen abiertos y sus propietarios continúan trabajando diariamente.