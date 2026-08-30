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Oficios tradicionales resisten al paso del tiempo en San Pedro Sula

Sastrería, ebanistería y zapatería sobreviven al paso del tiempo gracias a maestros artesanos que mantienen sus talleres como fuente de empleo y sustento familiar

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 09:00 -
  • Laura Amaya
Oficios tradicionales resisten al paso del tiempo en San Pedro Sula

Artesanos sampedranos mantienen vivos los oficios tradicionales con trabajos hechos a mano que representan su principal fuente de sustento.

 Foto: Franklin Munoz/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Entre máquinas, herramientas, telas, cuero y madera, los oficios tradicionales todavía forman parte de la vida cotidiana de San Pedro Sula. En pequeños talleres, decenas de artesanos continúan utilizando sus manos para transformar materias primas en prendas, calzado y piezas elaboradas de manera artesanal.

Para muchos de ellos, el oficio representa mucho más que una tradición, es su principal fuente de ingresos y el sustento de sus familias.

La sastrería, ebanistería y zapatería son algunos de los rubros que todavía resisten en la zona norte, mientras nuevos emprendimientos, principalmente liderados por mujeres, también mantienen vigente la elaboración de trajes típicos, vestidos y prendas personalizadas.

Sin embargo, los artesanos enfrentan un desafío que se repite en distintos talleres: el poco interés de las nuevas generaciones por aprender y continuar con estos oficios.

Con 38 años de experiencia, Yolani, de Artesanías y Suvenires Yoli, ha dedicado buena parte de su vida a la confección de trajes típicos hondureños.

La elaboración de prendas y trajes típicos no solo requiere tiempo y dedicación, sino también cuidado en cada detalle, muchos de ellos colocados y bordados a mano.

La elaboración de prendas y trajes típicos no solo requiere tiempo y dedicación, sino también cuidado en cada detalle, muchos de ellos colocados y bordados a mano.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

Desde el emblemático Mercado Guamilito, la artesana ha convertido su trabajo en una forma de preservar elementos de la identidad cultural del país. Cada prenda requiere tiempo, dedicación y conocimiento adquirido durante décadas.

La zona norte concentra la mayor demanda energética de Honduras

Su trabajo forma parte de la diversidad de oficios que todavía se encuentran en este tradicional centro comercial sampedrano.

La fabricación artesanal de calzado también enfrenta los cambios del mercado. La llegada masiva de productos importados ha reducido la participación de los talleres locales, pero algunos zapateros continúan apostando por la calidad y el trabajo hecho a mano.

Adalberto Fuentes, quien acumula 45 años de trayectoria, asegura que, aunque la cantidad de personas dedicadas al oficio ha disminuido, todavía existe demanda para el calzado elaborado localmente.

Los artesanos deben competir con productos importados, especialmente los procedentes de Panamá, pero mantienen sus talleres gracias a los clientes que valoran la calidad y el trabajo personalizado.

Pese a que la demanda ya no es como antes, la elaboración artesanal de calzado perdura. Cada pieza es confeccionada por artesanos que mantienen un proceso tradicional, basado principalmente en el trabajo manual y no en máquinas industriales.

Pese a que la demanda ya no es como antes, la elaboración artesanal de calzado perdura. Cada pieza es confeccionada por artesanos que mantienen un proceso tradicional, basado principalmente en el trabajo manual y no en máquinas industriales.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Las fiestas patrias representan una de las temporadas de mayor actividad para los zapateros artesanales.

Cebolla roja suma otro incremento y golpea el bolsillo de los sampedranos

La elaboración de botas para las palillonas genera pedidos que permiten a los talleres tener un respiro durante septiembre y mantener activa la producción.

José Giménez, artesano de la zona, explica que algunos encargos superan los 200 pares de calzado.

“Trabajamos con pedidos desde los 200 pares en adelante. Aunque las ventas generales para varios compañeros han disminuido durante el año, de momento hay trabajo gracias a la demanda de las botas”, expresó Giménez.

La temporada representa una oportunidad para los artesanos, aunque reconocen que la demanda durante el resto del año es más limitada.

Un oficio que busca quién lo continúe

El futuro de estos oficios depende, en buena medida, de que exista relevo generacional. Muchos maestros han aprendido sus técnicas durante décadas y enfrentan la dificultad de encontrar jóvenes interesados en continuar con la tradición.

Aun así, los talleres permanecen abiertos y sus propietarios continúan trabajando diariamente.

Entre telas, cuero, madera y herramientas, los artesanos sampedranos mantienen vivos oficios tradicionales que, pese a los cambios del mercado y el paso de las generaciones, continúan siendo fuente de trabajo y sustento para sus familias.

Entre telas, cuero, madera y herramientas, los artesanos sampedranos mantienen vivos oficios tradicionales que, pese a los cambios del mercado y el paso de las generaciones, continúan siendo fuente de trabajo y sustento para sus familias.

 (Foto: Moises Valenzuela/LA PRENSA)

Entre telas, máquinas de coser, hormas, cuero y herramientas, los artesanos sampedranos mantienen una actividad que combina sustento económico, conocimiento y tradición.

En una ciudad marcada por el crecimiento industrial y comercial, estos oficios representan una muestra de que el trabajo artesanal todavía tiene un espacio y que, pese a los cambios del mercado y el avance de las nuevas generaciones, lo hecho a mano se niega a desaparecer.

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Redacción web
Laura Amaya

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