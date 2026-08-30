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Dereck Moncada sigue imparable y vuelve anotar con el FC Lugano

El catracho atraviesa un gran momento y en la semana anotó dos goles, uno en Conference League y el de este día por el torneo liguero.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 08:34 -
  • Heber Betancourt
Suiza.

El delantero hondureño Dereck Moncada volvió a hacerse presente en el marcador este domingo 30 de agosto, en la victoria del FC Lugano por 2-1 ante el FC Sion, por la quinta jornada de la Super League de Suiza.

Moncada fue titular y abrió el marcador apenas al minuto 3. El atacante catracho aprovechó un tiro de esquina para anticiparse a la defensa y conectar un cabezazo que puso al Lugano en ventaja.

Sion consiguió el empate en el segundo tiempo, pero el Lugano terminó quedándose con los tres puntos gracias al gol de Beckham Castro al minuto 79.

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Con su anotación ante Sion, Moncada llegó a cinco goles en la presente temporada, cuatro de ellos en la liga suiza.

El hondureño atraviesa un buen momento, ya que durante la semana también marcó en la UEFA Conference League. El pasado jueves 27 de agosto, Moncada anotó ante el Maccabi Tel Aviv, gol que ayudó al Lugano a conseguir la clasificación a la fase de liga del torneo europeo.

Los números de Dereck Moncada ante el Sion

Sofascore detalla las estadísticas del hondureño Dereck Moncada tras su gol y el triunfo del Lugano sobre el Sion en la Superliga de Suiza.

Así le fue al hondureño Dereck Moncada en su partido con el Lugano.

Así le fue al hondureño Dereck Moncada en su partido con el Lugano.

 (DATOS SOFASCORE)

De esta manera, Moncada suma goles tanto en la competición doméstica como en Europa y continúa ganando protagonismo con el FC Lugano.

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Redacción web
Heber Betancourt

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