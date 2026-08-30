Dereck Moncada sigue imparable y vuelve anotar con el FC Lugano

Suiza.

El delantero hondureño Dereck Moncada volvió a hacerse presente en el marcador este domingo 30 de agosto, en la victoria del FC Lugano por 2-1 ante el FC Sion, por la quinta jornada de la Super League de Suiza.

Moncada fue titular y abrió el marcador apenas al minuto 3. El atacante catracho aprovechó un tiro de esquina para anticiparse a la defensa y conectar un cabezazo que puso al Lugano en ventaja.

Sion consiguió el empate en el segundo tiempo, pero el Lugano terminó quedándose con los tres puntos gracias al gol de Beckham Castro al minuto 79.