Publican fotos de Nicolás Maduro en la cárcel

Nueva York, Estados Unidos. Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron publicadas este domingo en las redes sociales del depuesto presidente como un pequeño "regalo de amor y esperanza", días después de que los Gobiernos de Venezuela y EE.UU. anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano. "Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha del 25 de junio pasado, en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris.

Las fotografías, publicadas en las cuentas de Maduro en distintas redes sociales, fueron compartidas por otros integrantes del chavismo, así como por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Igualmente su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, difundió las imágenes en su cuenta de Instagram. En el mensaje, presuntamente enviado por el depuesto presidente, se invita a los militantes a disfrutar de este "pequeño regalo con alegría y esperanza". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", añade la publicación, en alusión a Cilia Flores, la esposa de Maduro y quien fue capturada por EE.UU. junto al ahora depuesto mandatario durante una operación militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.