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Lluvia en algunas zonas de Honduras este domingo

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos pronosticó oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca

Lluvia en algunas zonas de Honduras este domingo

Alto oleaje en una costa hondureña. Fotografía de archivo de LA PRENSA.

Una onda tropical de poca amplitud que se desplaza sobre Honduras favorecerá este domingo 30 de agosto la presencia de lluvias y chubascos débiles y dispersos, principalmente en la región oriental y otros sectores del territorio nacional, informó Luis Pineda, pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas serán variables en las distintas regiones del país, mientras las temperaturas se mantendrán elevadas, especialmente en la zona sur, donde se alcanzará la máxima nacional de 40 grados Celsius.

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En el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados. Para la región central se pronostican valores entre los 20 y 32 grados, mientras que en la región insular las temperaturas oscilarán entre 28 y 31 grados.

En la región norte, el termómetro marcará entre 24 y 32 grados, mientras que en el oriente se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados. La región occidental tendrá temperaturas que oscilarán entre 16 y 30 grados.

La zona sur será la más calurosa de Honduras, con una temperatura máxima de 40 grados y una mínima de 26 grados.

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El desplazamiento de la onda tropical podría generar precipitaciones de carácter débil y disperso en diferentes puntos del territorio durante el transcurso de la jornada, con mayor incidencia en el oriente.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos pronosticó oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

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Redacción La Prensa
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