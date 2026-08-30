Lluvia en algunas zonas de Honduras este domingo

Una onda tropical de poca amplitud que se desplaza sobre Honduras favorecerá este domingo 30 de agosto la presencia de lluvias y chubascos débiles y dispersos, principalmente en la región oriental y otros sectores del territorio nacional, informó Luis Pineda, pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas serán variables en las distintas regiones del país, mientras las temperaturas se mantendrán elevadas, especialmente en la zona sur, donde se alcanzará la máxima nacional de 40 grados Celsius.

En el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados. Para la región central se pronostican valores entre los 20 y 32 grados, mientras que en la región insular las temperaturas oscilarán entre 28 y 31 grados.

El desplazamiento de una onda tropical de poca amplitud sobre el territorio nacional, producirá aumento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles y dispersos en la región oriental, así como en algunos sectores del resto del país. pic.twitter.com/TGRyizTu3W — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 30, 2026

En la región norte, el termómetro marcará entre 24 y 32 grados, mientras que en el oriente se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados. La región occidental tendrá temperaturas que oscilarán entre 16 y 30 grados. La zona sur será la más calurosa de Honduras, con una temperatura máxima de 40 grados y una mínima de 26 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse