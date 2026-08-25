Tarjetas de alimentos: una ayuda que llegó a la mesa de 1,400 familias sampedranas

San Pedro Sula, Honduras. La iniciativa del Programa Mundial de Alimentos, PMA, permitió que hogares de sectores vulnerables recibieran un total de 450 dólares o su equivalente a L12,058.83 en tarjetas de alimentos, distribuidas en tres entregas. Para una madre soltera de Chamelecón, la ayuda recibida durante los últimos tres meses significó algo más que un aporte económico: representó un alivio para el presupuesto familiar y la posibilidad de garantizar alimentos en el hogar. Como ella, 1,400 familias de diferentes sectores de San Pedro Sula culminaron este martes la tercera y última entrega de tarjetas de alimentos, mediante una iniciativa impulsada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con las Naciones Unidas y socios Humanitarios, financiada por el Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe.

La jornada de distribución se desarrolló durante dos días. El lunes fueron atendidas familias de Cofradía, El Merendón y Satélite, mientras que este martes correspondió a beneficiarios de Rivera Hernández, Chamelecón, Los Cármenes y familias procedentes de distintos sectores de la ciudad que acuden al Comedor Municipal Infantil. En total, cada familia recibió 450 dólares, distribuidos en tres entregas, como parte de una estrategia del Sistema de Naciones Unidas orientada a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de hogares en condiciones de vulnerabilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una ayuda en el momento justo

Para las familias beneficiadas, el apoyo representó un respiro frente a los gastos cotidianos y la necesidad de garantizar la comida en casa. Iris Marlene Cárcamo, beneficiaria de Chamelecón y madre soltera, contó que durante estos tres meses la asistencia significó un ahorro importante para su hogar. "Mil gracias por tomar en cuenta al sector de Chamelecón para este gran apoyo con la comida. Durante estos tres meses he contado con esta ayuda y ha sido un gran ahorro, ya que soy madre soltera". También Suly Padilla Lara, quien trabaja limpiando vidrios, expresó su agradecimiento por haber sido tomada en cuenta dentro del programa. “Estamos muy contentos de recibir esta bendición y también le damos gracias al PMA”. Detrás de cada tarjeta de alimentos hay, sin embargo, un proceso de identificación de las familias que requerirían mayor apoyo.

Un respaldo importante

De acuerdo con Ingrid Núñez, representante del PMA , la selección de las familias se realizó mediante una metodología que contempló 13 grandes criterios, con el propósito de identificar las zonas y hogares con mayores condiciones de vulnerabilidad y necesidades de asistencia alimentaria. El proceso contó con la participación del Comité de Emergencia Municipal, que colaboró ​​en la priorización de las comunidades junto con el PMA. “Para nosotros los proyectos tienen un abordaje participativo”, explicó Núñez, al destacar la coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula. La asistencia forma parte de una estrategia conjunta de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios, financiada por el Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe en Honduras, con el respaldo de la Municipalidad sampedrana.

El reto es que la ayuda llegue a los necesitados

Durante la jornada, el alcalde Roberto Contreras destacó que la planificación y los estudios socioeconómicos permitieron orientar la asistencia hacia familias que realmente enfrentan mayores necesidades. "Lo más importante ha sido apoyar a los más necesitados. Hoy les decimos: ustedes son importantes para la ciudad de San Pedro Sula y están en nuestros proyectos", manifestó.