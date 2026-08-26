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Hondureño muere tras semanas luchando por su vida en un hospital de Ohio

William Alexander Aguilar Fúnez permaneció aproximadamente tres semanas conectado a un respirador artificial tras sufrir un accidente de tránsito en Ohio

Hondureño muere tras semanas luchando por su vida en un hospital de Ohio

Familiares de William Alexander Aguilar Fúnez iniciaron una campaña para cubrir los gastos funerarios y trasladar sus restos a Honduras.

Ohio, Estados Unidos. William Alexander Aguilar Fúnez, un hondureño de 29 años, falleció en un hospital de Ohio, Estados Unidos, después de permanecer varias semanas en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito.

Según información de sus familiares, Aguilar Fúnez permaneció aproximadamente tres semanas conectado a un respirador artificial debido a la gravedad de su condición.

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Durante el tiempo que permaneció hospitalizado, sus familiares mantuvieron la expectativa de que pudiera recuperarse de las lesiones provocadas por el accidente.

Sin embargo, después de varias semanas de hospitalización, el joven falleció, según confirmó su familia.

Tras conocerse el deceso, sus familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los gastos relacionados con los servicios funerarios.

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Parte de los recursos que buscan reunir serán destinados a gestionar la repatriación de los restos de Aguilar Fúnez desde Estados Unidos hacia Honduras.

La familia informó que su intención es trasladar el cuerpo del joven a su país de origen para realizar las honras fúnebres junto a sus familiares y allegados.

El joven hondureño permaneció varias semanas hospitalizado en estado crítico antes de que su familia confirmara su fallecimiento.

El joven hondureño permaneció varias semanas hospitalizado en estado crítico antes de que su familia confirmara su fallecimiento.

Los parientes del joven fallecido continúan con la recaudación de fondos para afrontar los gastos funerarios y concretar el traslado de los restos de William Alexander Aguilar Fúnez a Honduras.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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