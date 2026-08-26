Hondureño muere tras semanas luchando por su vida en un hospital de Ohio

Ohio, Estados Unidos. William Alexander Aguilar Fúnez, un hondureño de 29 años, falleció en un hospital de Ohio, Estados Unidos, después de permanecer varias semanas en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito. Según información de sus familiares, Aguilar Fúnez permaneció aproximadamente tres semanas conectado a un respirador artificial debido a la gravedad de su condición.

Durante el tiempo que permaneció hospitalizado, sus familiares mantuvieron la expectativa de que pudiera recuperarse de las lesiones provocadas por el accidente. Sin embargo, después de varias semanas de hospitalización, el joven falleció, según confirmó su familia. Tras conocerse el deceso, sus familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los gastos relacionados con los servicios funerarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Parte de los recursos que buscan reunir serán destinados a gestionar la repatriación de los restos de Aguilar Fúnez desde Estados Unidos hacia Honduras. La familia informó que su intención es trasladar el cuerpo del joven a su país de origen para realizar las honras fúnebres junto a sus familiares y allegados.