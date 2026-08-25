Colocan primer dispositivo WEB para tratar aneurismas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre de 57 años que llegó al hospital Mario Rivas con una hemorragia cerebral severa, producto de un aneurisma, se convirtió en el primer paciente en ser tratado con un dispositivo Woven EndoBridge (WEB) en Honduras, una tecnología de nueva generación que permite cerrar aneurismas y reducir el riesgo de sangrados. El doctor Javier Lagos Sevellón, neurólogo envodascular del hospital Mario Rivas, explicó que en términos sencillos, un aneurisma cerebral es un abultamiento que se forma en la pared de una arteria del cerebro y cuando este se rompe puede provocar una hemorragia grave, por lo que cerrarlo lo antes posible es fundamental. “Una hemorragia por un aneurisma es una enfermedad bastante letal; entre un tercio y una cuarta parte de los pacientes puede morir incluso antes de llegar al hospital. Por eso es sumamente importante cerrar el aneurisma lo más pronto posible”, dijo Lagos.

El procedimiento fue realizado en la unidad de hemodinamia del centro asistencial y representa un nuevo avance en el tratamiento mínimamente invasivo de enfermedades cerebrovasculares en el sistema público, donde hasta hace poco las opciones para atender este tipo de casos eran muy limitadas. Lagos detalló que el Woven EndoBridge (WEB) está diseñado especialmente para determinados aneurismas, entre ellos los de cuello ancho, que por su forma y tamaño pueden resultar más complejos de tratar mediante otras técnicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A diferencia de otros procedimientos, el dispositivo se introduce hasta el aneurisma y se expande en su interior hasta ajustarse a sus paredes. Lagos lo compara, por su forma, con un pequeño “malvavisco” que al abrirse ocupa el espacio del aneurisma, favorece su cierre y evita que la sangre continúe entrando en él.

En el caso del paciente que fue intervenido el viernes, detalló que el hombre llegó la noche anterior a la emergencia, con una hemorragia severa y tras realizarle una angiotomografía, el equipo identificó el aneurisma y comprobó que sus dimensiones coincidían con uno de los dispositivos WEB disponibles en el hospital.

Lagos consultó el caso con un colega en México, que tiene amplia experiencia en la colocación de estos dispositivos. Una vez evaluadas las imágenes y confirmado que el paciente reunía las condiciones necesarias, el equipo, integrado por neurología, anestesiología, medicina interna y enfermería, preparó la intervención. “Pusimos el WEB en el aneurisma y casi al instante desapareció”, relató el médico. Debido a la gravedad de la hemorragia, el paciente permaneció posteriormente en coma inducido durante el fin de semana y, al momento de la entrevista, ya comenzaba a despertar.

No obstante, no todos los aneurismas pueden ser tratados con esta tecnología. El dispositivo WEB, está diseñado especialmente para "aneurismas intracraneales de cuello ancho", que tienen una abertura más amplia hacia la arteria y requieren técnicas más avanzadas. "El aneurisma debe medir ciertos diámetros y estar localizado en ciertas áreas para poder colocarlo. El dispositivo se sujeta y se expande dentro del aneurisma agarrándose a sus paredes; por lo tanto, la medida debe ser exacta para que lo pueda sujetar sin romperlo y para que tampoco quede suelto", explicó.

El costo también constituye otra limitante, pues únicamente el dispositivo ronda el medio millón de lempiras, sin incluir los demás materiales y el equipo necesarios para realizar el procedimiento. El utilizado en este paciente fue obtenido gracias a la fundación Operation Starfish, liderada por el doctor James Ulm, que en los últimos años ha apoyado el desarrollo de procedimientos neurológicos mínimamente invasivos en el Mario Rivas. Actualmente, el hospital dispone de otros tres dispositivos WEB que podrán ser utilizados en pacientes con aneurismas, que reúnan las características y medidas requeridas.

El reto ahora es ampliar el acceso a este tipo de procedimientos, ya que el hospital recibe alrededor de 450 pacientes con enfermedades cerebrovasculares al año, siendo las hemorragias asociadas a aneurismas una de las más frecuentes. “No hay semana que no tenga un paciente con una hemorragia”, afirmó Lagos.

Por el momento, la nueva administración contempla modernizar la unidad de hemodinamia, que realizó el primer procedimiento neuroendovascular en abril de 2025 y desde entonces ha ido aumentando los tratamientos disponibles, como las trombectomías mecánicas, utilizadas para retirar coágulos que obstruyen las arterias. Actualmente la sala opera con un brazo en C, un equipo móvil de rayos X que permite guiar este tipo de procedimientos, pero existe el compromiso de adquirir un angiógrafo moderno, que permitiría observar los aneurismas con mayor precisión.