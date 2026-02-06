Unos 60 pacientes con infarto cerebral han sido beneficiados con nuevo procedimiento

Al menos 63 trombectomías mecánicas ha realizado el hospital Mario Rivas desde que incorporó este servicio en junio de 2025, consolidándose como el único centro público de la zona norte capaz de tratar ictus isquémicos o infartos cerebrales mediante este procedimiento.
Así lo informó el doctor Javier Lagos Servellón, neurólogo intervencionista, quien explicó que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en introducir un catéter por la arteria femoral hasta el cerebro para extraer el coágulo, restaurando la circulación y reduciendo el riesgo de daño permanente.
Lagos detalló que la trombectomía mecánica no solo aumenta las posibilidades de recuperación funcional, sino que, incluso en casos tardíos o de difícil resolución, mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes.
“El ictus isquémico representa el 85% de los casos. Ocurre cuando deja de llegar sangre al cerebro debido a un trombo. La mayoría se puede tratar con medicamentos, pero aproximadamente uno de cada cuatro pacientes necesita una trombectomía mecánica”, dijo.
El especialista destacó que este importante avance ha sido posible gracias al apoyo de la fundación Starfish, que facilitó la adquisición de los materiales, y de las autoridades locales, que permitieron adaptar la sala donde se realizan las intervenciones.
Lagos recordó que realizaron la primera trombectomía mecánica en junio, a un paciente que llegó ocho horas después de iniciar los síntomas, y que la intervención fue exitosa.
Subrayó que este procedimiento representa una nueva esperanza para los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, ya que es de difícil acceso. Su costo en el sector privado puede oscilar entre 350,000 y 1,000,000 de lempiras.
Cabe señalar que el ictus es la tercera causa de muerte en Honduras y que, solo en el Mario Rivas, se atienden más de 400 casos al año. Para muchos pacientes, la trombectomía mecánica significa la diferencia entre una recuperación parcial o una discapacidad permanente.