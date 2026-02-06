Unos 60 pacientes con infarto cerebral han sido beneficiados con nuevo procedimiento

San Pedro Sula, Honduras.

Al menos 63 trombectomías mecánicas ha realizado el hospital Mario Rivas desde que incorporó este servicio en junio de 2025, consolidándose como el único centro público de la zona norte capaz de tratar ictus isquémicos o infartos cerebrales mediante este procedimiento.

Así lo informó el doctor Javier Lagos Servellón, neurólogo intervencionista, quien explicó que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en introducir un catéter por la arteria femoral hasta el cerebro para extraer el coágulo, restaurando la circulación y reduciendo el riesgo de daño permanente.

Lagos detalló que la trombectomía mecánica no solo aumenta las posibilidades de recuperación funcional, sino que, incluso en casos tardíos o de difícil resolución, mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes.

“El ictus isquémico representa el 85% de los casos. Ocurre cuando deja de llegar sangre al cerebro debido a un trombo. La mayoría se puede tratar con medicamentos, pero aproximadamente uno de cada cuatro pacientes necesita una trombectomía mecánica”, dijo.