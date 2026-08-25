Hombre sufre graves quemaduras tras presunto pleito familiar en SPS

San Pedro Sula, Cortés.
Un hombre identificado como Germán Neptali Rivera, de 56 años, ingresó este martes con graves quemaduras al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortés.
El hecho se registró durante la mañana en la 33 calle de la capital industrial, donde don Germán habría resultado con lesiones por quemaduras, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Mario Catarino Rivas para recibir asistencia médica.
“Ingresó un paciente de 56 años a la emergencia de este centro asistencial por quemaduras en grado 9”, informó Miriam Cardona, relacionadora pública del hospital.
De acuerdo con la información proporcionada por la representante del hospital, las lesiones que presentó don Germán fueron consideradas graves y requirieron atención médica.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud del paciente ni sobre la extensión exacta de las quemaduras que sufrió.
De manera preliminar, se conoció que las lesiones estarían relacionadas con un presunto pleito familiar ocurrido en San Pedro Sula.
Sin embargo, las circunstancias exactas en las que el hombre sufrió las quemaduras aún no han sido esclarecidas y serán objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes.