Hombre sufre graves quemaduras tras presunto pleito familiar en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Un hombre identificado como Germán Neptali Rivera, de 56 años, ingresó este martes con graves quemaduras al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortés.

El hecho se registró durante la mañana en la 33 calle de la capital industrial, donde don Germán habría resultado con lesiones por quemaduras, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Mario Catarino Rivas para recibir asistencia médica.