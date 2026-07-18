Policía activo es acusado de matar a su excuñada en Sabanagrande; una menor resultó herida

Francisco Morazán, Honduras.

De acuerdo con el reporte policial, una menor también fue alcanzada por las balas de un proyectil y fue trasladada a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permanece fuera de peligro.

La víctima fue identificada como Sohenia Johana Baca Rubio , de 37 años, quien, según la información preliminar, falleció luego de recibir varios disparos durante una discusión registrada la noche del viernes.

El principal sospechoso es un f uncionario activo de la Policía Nacional, quien ya fue remitido al Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Una mujer perdió la vida y una menor de edad resultó herida tras un ataque ocurrido en la comunidad de Palo Real, aldea La Ceiba, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.

Tras el hecho, agentes policiales acordonaron la escena mientras personal de Medicina Legal realizó el levantamiento cadavérico. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para la autopsia de ley y horas después fue entregado a sus familiares para las honras fúnebres.

El subcomisario Edgardo Barahona confirmó que el sospechoso pertenece a las filas de la Policía Nacional y estaba asignado a una dependencia ubicada en la zona norte del país.

"Se trata de un funcionario activo de nuestra institución que está asignado a una de las dependencias policiales en el sector norte del país y que habría llegado a esta vivienda del sector de Sabanagrande y que, tras una discusión con la víctima, se genera el ataque que desafortunadamente causa la muerte de la mujer y las esquirlas logran alcanzar a esta menor", explicó Barahona.

Barahona también aseguró que la institución mantiene una política de rechazo frente a cualquier acto de violencia, independientemente de que el involucrado pertenezca a la Policía Nacional.

"No podemos tolerar este tipo de situaciones que no solamente vulneran una vida en el país, sino que también generan inconformidad en la población. Lo importante es que el hechor ya está en poder del ente competente", afirmó.

Las investigaciones también permitieron establecer que el agente policial no se encontraba de servicio al momento del hecho, sino que disfrutaba de su fin de semana.

Asimismo, el subcomisario aclaró que la víctima "no era la pareja sentimental ni expareja del sospechoso, como trascendió inicialmente, sino su excuñada, al ser hermana de una expareja con quien el funcionario tuvo hijos".

Otro de los aspectos aclarados por la Policía Nacional es que el arma utilizada en el ataque no corresponde al arma de reglamento asignada al funcionario.

"El arma de reglamento no es la de la Policía Nacional. Cuando un funcionario sale de fin de semana debe dejar su arma en la unidad policial y entendemos que la que fue decomisada es un arma de su propiedad", explicó Barahona.

Las autoridades indicaron que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúa fortaleciendo el expediente junto con el Ministerio Público para avanzar en la judicialización del caso y esclarecer todas las circunstancias que rodearon el crimen.