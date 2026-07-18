Envían a prisión al maestro y regidor de Danlí acusado de abuso contra una menor

El Paraíso, Honduras.

La audiencia inicial se desarrolló en los tribunales de Danlí, departamento de El Paraíso, donde la Fiscalía Especial de la Niñez presentó los elementos de investigación que, según la acusación, vinculan al docente con el caso.

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí dictó la medida de prisión preventiva contra Henry Antonio Valladares Vallecillo , maestro y regidor municipal, señalado como presunto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 13 años.

Valladares Vallecillo fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) junto a funcionarios de la Policía Preventiva adscritos a la Unidad Departamental de Policía No. 7 (UDEP-7), en un operativo ejecutado en la colonia El Paisaje de Danlí.

De acuerdo con las investigaciones y el relato presentado por las autoridades, el hecho habría ocurrido aproximadamente hace dos meses dentro del centro educativo donde el acusado impartía clases. La denuncia establece que el docente presuntamente habría llamado a la menor al aula con el argumento de revisar sus calificaciones.

Según la información incorporada al expediente, una vez dentro del salón de clases, el maestro habría cometido la agresión contra la adolescente. Las autoridades indicaron que continúan con el proceso investigativo para esclarecer los hechos.

Como parte de las diligencias, los análisis efectuados por el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron, según los elementos presentados en la investigación, que la menor se encuentra en estado de embarazo con aproximadamente dos meses de gestación.

Además de su actividad como docente de educación secundaria, Valladares Vallecillo también ejerce como regidor de la Alcaldía Municipal de Danlí, cargo al que llegó tras participar en las elecciones generales de 2025 por el Partido Liberal.

Tras la resolución judicial, el abogado defensor Héctor Paguada afirmó que su representado mantiene su postura de inocencia y anunció que continuará presentando pruebas para respaldar su versión de los hechos.

"Mi representado a todas luces es inocente, ya que hay muchas inconsistencias en este caso", manifestó el profesional del derecho, quien además indicó que solicitará nuevos análisis médicos dentro del proceso.

El abogado también cuestionó algunos elementos de la investigación y aseguró que buscará que se practiquen nuevas evaluaciones para determinar, según sus argumentos, la responsabilidad de la persona involucrada en el hecho.

"Hemos estado presentando pruebas tanto el Ministerio Público como la Defensa. La juzgadora ha decretado una medida de prisión preventiva, pero ya este lunes estaremos presentando documentación pertinente a la inocencia de nuestro representado", expresó Paguada.

El proceso judicial continuará conforme a las etapas establecidas por la ley, mientras el acusado permanece bajo la medida de prisión preventiva dictada por el juzgado.