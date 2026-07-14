Capturan a regidor y maestro hondureño por supuesto delito contra una estudiante

Danlí, El Paraíso.

Un profesor y regidor municipal fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de Danlí, tras ser acusado de abuso sexual en perjuicio de una estudiante de 13 años, quien, según las investigaciones, presenta un embarazo de aproximadamente dos meses. El detenido fue identificado como Henry Antonio Valladares Vallecillo, de 64 años.

De acuerdo con el informe policial, la denuncia señala que los hechos bajo investigación habrían ocurrido hace alrededor de dos meses dentro del centro educativo donde el sospechoso labora como docente. Las investigaciones establecen que el profesor habría solicitado a la alumna que ingresara a un aula con el argumento de revisar sus calificaciones. Una vez en el interior del salón, presuntamente le cubrió la boca, provocando que la menor perdiera el conocimiento. Asimismo, las autoridades indagan la denuncia de que la víctima habría sido amenazada para impedir que revelara lo sucedido.