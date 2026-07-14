Pistoleros matan a hombre que descansaba en una hamaca en Jutiapa

Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer lunes mientras descansaba en una hamaca en el municipio de Jutiapa, Atlántida.
La víctima fue identificada como Víctor Flores. De acuerdo con el reporte policial preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la propiedad del ahora occiso y lo sorprendieron mientras dormía en una hamaca en el corredor de su vivienda.
Tras recibir la alerta del ataque, las autoridades policiales se trasladaron de inmediato a la escena del crimen. Hasta el momento, el caso se encuentra bajo investigación, ya que no se tienen pistas sobre el paradero de los hechores ni el móvil del asesinato.
Asimismo, personal de Medicina Forense se trasladó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico conforme a la ley.