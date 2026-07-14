Pistoleros matan a hombre que descansaba en una hamaca en Jutiapa

Atlántida

Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer lunes mientras descansaba en una hamaca en el municipio de Jutiapa, Atlántida.

La víctima fue identificada como Víctor Flores. De acuerdo con el reporte policial preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la propiedad del ahora occiso y lo sorprendieron mientras dormía en una hamaca en el corredor de su vivienda.