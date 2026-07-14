Cossette López cuestiona a la CIDH por no atender denuncias durante crisis electoral de 2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López, cuestionó el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al señalar que durante la crisis electoral de 2025 no atendió las denuncias que "alertaban" sobre ataques contra la institucionalidad democrática del país. A través de una publicación en sus redes sociales, López se preguntó si la defensa de los derechos humanos se aplica de manera uniforme y criticó que la CIDH ahora abra espacios para debatir sobre la independencia judicial y la autonomía de las autoridades electorales.

"¿Derechos humanos? O ¿Derechos de algunos humanos?", escribió la diplomática. López cuestionó por qué la CIDH "ahora sí da espacio a discutir la situación de la independencia judicial y autonomía de autoridades electorales", mientras que durante la crisis que enfrentaron el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegura que fueron rechazadas de forma reiterada las solicitudes presentadas por ciudadanos hondureños. La exconsejera sostuvo que las múltiples peticiones individuales presentadas en ese momento constituían evidencia de un ataque sistemático contra las instituciones electorales y planteó interrogantes sobre si la actuación del organismo obedeció a "formalismos" o a un posible "sesgo y contención anticipada". Asimismo, afirmó que resulta necesario analizar no solo las acciones de la CIDH, sino también sus omisiones durante el ciclo electoral hondureño, al considerar que las recomendaciones que ahora se consideran urgentes debieron ser aplicadas desde 2025. "La verdad importa más que nunca y trascenderá las fronteras", concluyó López en su publicación.



Audiencia del Estado ante la CIDH