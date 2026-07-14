"Urgen bahías y reductores para proteger a nuestros estudiantes"

San Pedro Sula, Honduras

Antonio Alas, director del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae), reiteró un llamado a las autoridades municipales y del Gobierno Central para que construyan una bahía para el transporte público e instalen reductores de velocidad frente al centro educativo, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Alas explicó a LA PRENSA que la solicitud no es nueva, sino que ha sido planteada durante varias administraciones municipales sin obtener una respuesta favorable.

"Es una situación que venimos gestionando desde hace muchos años. Antes había túmulos frente al instituto, pero fueron retirados y desconocemos por qué. Desde entonces la comunidad educativa ha quedado más expuesta y ya se han registrado accidentes, ya que muchos conductores no disminuyen la velocidad al pasar por la zona", expresó.