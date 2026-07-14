"Urgen bahías y reductores para proteger a nuestros estudiantes"

Antonio Alas, director del Instituto Técnico de Administración de Empresas (Intae), reiteró un llamado a las autoridades municipales y del Gobierno Central para que construyan una bahía para el transporte público e instalen reductores de velocidad frente al centro educativo, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los estudiantes.
Alas explicó a LA PRENSA que la solicitud no es nueva, sino que ha sido planteada durante varias administraciones municipales sin obtener una respuesta favorable.
"Es una situación que venimos gestionando desde hace muchos años. Antes había túmulos frente al instituto, pero fueron retirados y desconocemos por qué. Desde entonces la comunidad educativa ha quedado más expuesta y ya se han registrado accidentes, ya que muchos conductores no disminuyen la velocidad al pasar por la zona", expresó.
El director indicó que la construcción de una bahía es una necesidad urgente, ya que los autobuses del transporte público se detienen frente al portón principal para subir y bajar pasajeros, obstaculizando el ingreso y la salida del instituto, especialmente durante las horas de mayor afluencia.
Explicó que los mayores congestionamientos se presentan alrededor de las 6:30 am, al mediodía y a las 5:30 pm, cuando el flujo de estudiantes es más intenso.
"Los buses se estacionan prácticamente en la entrada y no nos dejan ni salir ni entrar. Además, ponen en riesgo a los alumnos al momento de abordar o descender de las unidades", señaló.
Antonio Alas recordó que el Intae alberga a cerca de 3,000 estudiantes, por lo que considera indispensable mejorar la infraestructura vial en los alrededores del centro educativo para garantizar un acceso más seguro y reducir el riesgo de accidentes.
Asimismo, expresó que espera una respuesta positiva por parte de las autoridades correspondientes para que la construcción de las bahías y otras medidas de seguridad vial puedan concretarse.