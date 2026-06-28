Orlin Gabriel toca la campana de la victoria tras vencer el cáncer.

La campana sonó este viernes en la consulta externa de oncología del hospital Mario Catarino Rivas, celebrando con cada repique que el pequeño Orlin Gabriel Díaz, de 6 años, logró sobrevivir al cáncer. Acompañado de su familia, que viajó en caravana desde Tocoa, Colón, el niño se mostró feliz portando una camisa con un versículo muy especial, filipenses 4:13, llenando de alegría y esperanza la sala. Sus padres, María José Álvarez y Orlin Díaz, compartieron con Diario LA PRENSA este momento especial, en el que agradecieron a Dios y al personal médico, luego de cinco años de lucha e incertidumbre. De ojos brillantes y sonrisa cálida, Orlin Gabriel fue diagnosticado con cáncer cuando apenas tenía tres meses, un teratoma de grado inmaduro dos, un tumor poco común, que convirtió sus primeros meses de vida en una prueba difícil para toda su familia. “Era un bebé soñado, anhelado, y la noticia no la esperábamos. Creo que es la peor noticia que uno como padre pueden recibir”, recordó María José, al relatar el momento en que confirmaron el diagnóstico.

A esa edad recibió tres ciclos de quimioterapia y al cumplir seis meses fue sometido a una cirugía para extirpar el tumor. Desde entonces, la familia inició el proceso de controles médicos periódicos para monitorear su salud y asegurar que la enfermedad no regresara. Durante cinco años, sus padres viajaron desde Tocoa hasta San Pedro Sula para acudir a las consultas, con la fe de recibir buenas noticias, pero también con una mezcla de incertidumbre cada vez que le realizaban nuevos estudios médicos. “Cada cita veníamos con esa expectativa de qué va a pasar en los resultados. A veces era como una pesadilla, económicamente porque nos tocaba viajar, físicamente y mentalmente, pero gracias a Dios llegamos hasta este momento”, expresó Orlin Díaz, padre del menor.