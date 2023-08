“Me duele... mientras yo salgo del cáncer, hay otros que están muriendo”: hondureña

En noviembre, mientras se bañaba y seguía su rutina se sintió otro bulto, esta vez como el tamaño de una uva en su seno izquierdo, era algo distinto a lo anterior. Cindy se puso en tratamiento durante una semana tras visitar a su doctor, pero no le funcionó lo que se aplicaba, aquello continuaba en su cuerpo y esta vez era más grande.

En febrero del año pasado sintió un bulto sobre su pecho izquierdo, pero este fue abordado como algo benigno, un simple quiste que aparentemente no representaba riesgo, por lo que decidió removérselo a través de una cirugía en julio de ese mismo año.

Aunque el miedo la intentaba paralizar, fue remitida a un oncólogo, quien rápidamente le comunicó sobre el cáncer de mama . “Sentí como que alguien tomó un balde de agua fría y me lo tiró”, rememoró Cindy. Nunca contó con seguro social, por lo que a nivel privado ha tenido que costearse el proceso, apoyada por personas cercanas y desconocidas que se unieron a la causa. Calcula que a la fecha ha gastado más de un millón de lempiras entre consultas, medicamentos, estudios, quimioterapias, radioterapias, transporte, comida y otras necesidades.

Su ahorro para un vehículo nuevo durante seis años se convirtió en la inversión más importante de su vida. Fue ese dinero el que le sirvió como base para enfrentar el costo económico del proceso.

“Cuando supe que tenía cáncer sentí una sentencia de muerte, por decisión propia, aunque solo había un daño, me preparé mentalmente y opté por amputarme ambos pechos para reducir al máximo nivel las posibilidades. No iba a permitir que el cáncer definiera quién soy, no era negociable”, añadió Cindy con optimismo.