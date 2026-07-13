Puntos ciegos con Guatemala elevan riesgo de sarampión en Honduras

San Pedro Sula

El calor denso del norte de Honduras no detiene el paso en la aduana terrestre de Corinto. Tampoco lo hace en los puestos fronterizos de El Florido o Agua Caliente. Entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2026, una marea humana de 310,033 ingresos procedentes de Guatemala y 315,794 salidas en sentido inverso transformó las líneas divisorias en meros formalismos cartográficos. Esta formidable red de conectividad humana y comercial, sin embargo, es el pasillo perfecto para el ingreso de un enemigo microscópico como el sarampión. Honduras enfrenta hoy una crisis sanitaria dual que aviva el temor a una epidemia. La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó hasta la fecha 12 casos positivos de sarampión en el país. Al mismo tiempo, la tosferina —otra enfermedad prevenible por vacunación— avanza de forma implacable, cobrándose la vida de 15 lactantes en lo que va del año; una cifra que duplica con creces la mortalidad total registrada en todo el año 2025. A pesar de que el Estado hondureño dispone de un robusto esquema público de 24 vacunas gratuitas y de alta calidad en más de 1,800 establecimientos, incluyendo las clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la inmunidad colectiva se está desmoronando.

La reciente Jornada Nacional de Vacunación cerró con coberturas inferiores al 70% a nivel nacional, desplomándose por debajo del 60% en el departamento de Cortés y la zona metropolitana de San Pedro Sula, muy lejos del umbral de seguridad del 95% requerido para blindar a la población.

La porosidad del comercio y los puntos ciegos

El pulso migratorio de Honduras está arraigado a sus carreteras. Al evaluar los más de 310,000 ingresos reportados este año por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium constató que el flujo es abrumadoramente terrestre, con 286,917 movimientos. Frente a esta marea sobre ruedas, la actividad en aeropuertos internacionales como Palmerola o Ramón Villeda Morales resulta apenas marginal. Corinto absorbió el peso mayoritario con 153,863 ingresos, seguido de El Florido con 89,049 y Agua Caliente con 42,270. El flujo no está compuesto por extraños en tránsito. El 87.4% de los movimientos corresponden a hondureños y guatemaltecos entrelazados por la vida transfronteriza. El 37.1% de los viajeros declaró cruzar por motivos de residencia, mientras que un 33.5% lo hizo por turismo local.

El perfil demográfico del viajero es marcadamente masculino: casi seis de cada diez ingresos corresponden a hombres adultos, concentrados en su mayoría entre los 21 y los 50 años. Esta fuerza laboral activa viaja de forma constante, transformándose, a falta de vacunas, en el vector ideal para la propagación comunitaria. "Aquí la responsabilidad ante la situación de la alerta epidemiológica que está aconteciendo en Guatemala, que es una situación incontrolable que tienen en este país, y con las tres fronteras que tenemos a través del departamento de Cortés, por lo que es Corinto, El Florido en Copán, y Agua Caliente en el departamento de Ocotepeque, y tener varios puntos que son ciegos, donde la gente entra y sale sin ningún control migratorio, nos pone en riesgo", advirtió con severidad el doctor Homer Mejía, jefe de vigilancia de la Sesal. "Para poder disminuir ese riesgo, solo hay una opción: vacunar". La vulnerabilidad fronteriza ya pasó factura en el interior del país. Un nuevo brote de sarampión se localiza en Cofradía, una comunidad del departamento de Cortés cuya economía gira en torno a las maquilas y que sostiene una alta movilidad de obreros hacia departamentos vecinos como Santa Bárbara. En solo dos semanas, Cofradía registró seis casos nuevos de sarampión, elevando el conteo nacional a 12. Ninguno de los pacientes infectados tenía antecedentes de vacunación. Aunque el virus comenzó manifestándose en adultos y adolescentes de 11, 14 y 17 años, el Laboratorio Nacional de Virología confirmó el peor escenario: el contagio de un lactante de apenas seis meses de edad.

"El virus del sarampión es altamente contagioso. El virus busca esa población susceptible, esos bolsones susceptibles, esos niños que no han sido vacunados", explicó la doctora Odalys García, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). García detalló que, ante la amenaza, las autoridades redujeron hace un mes la edad de vacunación para aplicar una "dosis cero" de emergencia entre los seis y los once meses de edad. Sin embargo, la estrategia no caló. "No hemos logrado tampoco vacunar a los niños con la dosis cero de vacunación", lamentó. La urgencia obligó a la movilización de brigadas y vehículos para realizar bloqueos y búsquedas activas comunitarias de personas con fiebre o erupciones cutáneas. La magnitud del rezago quedó expuesta en el terreno, ya que en sólo tres días de intervención en Cofradía, el personal médico tuvo que vacunar a contrarreloj a más de 1,000 personas, incluyendo a 700 niños menores de 18 meses que carecían de protección.

La educación en riesgo por sarampión

La preocupación se trasladó ahora a las aulas, ya que tres de los últimos pacientes diagnosticados son estudiantes en centros escolares de la zona, lo que forzó una coordinación de emergencia con la Secretaría de Educación. Mientras el sarampión acecha la frontera, la tosferina desgarra los hogares en silencio. De los más de 190 casos acumulados este año, 15 terminaron en defunciones.