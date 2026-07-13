Puntos ciegos con Guatemala elevan riesgo de sarampión en Honduras

El calor denso del norte de Honduras no detiene el paso en la aduana terrestre de Corinto. Tampoco lo hace en los puestos fronterizos de El Florido o Agua Caliente. Entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2026, una marea humana de 310,033 ingresos procedentes de Guatemala y 315,794 salidas en sentido inverso transformó las líneas divisorias en meros formalismos cartográficos. Esta formidable red de conectividad humana y comercial, sin embargo, es el pasillo perfecto para el ingreso de un enemigo microscópico como el sarampión.Honduras enfrenta hoy una crisis sanitaria dual que aviva el temor a una epidemia. La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó hasta la fecha 12 casos positivos de sarampión en el país. Al mismo tiempo, la tosferina —otra enfermedad prevenible por vacunación— avanza de forma implacable, cobrándose la vida de 15 lactantes en lo que va del año; una cifra que duplica con creces la mortalidad total registrada en todo el año 2025.A pesar de que el Estado hondureño dispone de un robusto esquema público de 24 vacunas gratuitas y de alta calidad en más de 1,800 establecimientos, incluyendo las clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la inmunidad colectiva se está desmoronando.