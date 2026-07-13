Saíd Martínez deja atrás el Mundial y es elegido árbitro de Supercopa de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Saíd Martínez volverá a ser protagonista en el fútbol hondureño. DIARIO LA PRENSA conoció en exclusiva que el árbitro internacional fue designado para dirigir la final de la Supercopa de Honduras 2026, el primer título oficial que estará en disputa en la nueva temporada del balompié nacional.

La información fue confirmada por el staff de la Liga Nacional durante la visita que realizó este lunes a la sala de redacción de DIARIO LA PRENSA, donde las autoridades del campeonato presentaron oficialmente todos los detalles de la Supercopa, certamen que abrirá el calendario futbolístico del país.

El encuentro enfrentará a los dos clubes más ganadores de Honduras, Olimpia y Motagua, en una nueva edición del clásico capitalino. El compromiso está programado para disputarse el jueves 23 de julio a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, escenario que albergará la primera copa del año.